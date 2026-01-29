България

Обвиниха шофьора на тира от катастрофата, убила бившия кмет на Червен бряг

Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни

29 януари 2026, 15:48
Обвиниха шофьора на тира от катастрофата, убила бившия кмет на Червен бряг
Източник: БТА

З а срок до 72 часа е задържан шофьорът на товарен автомобил, обвинен в причиняване на катастрофата между селата Телиш и Горни Дъбник, при която вчера загина бившият кмет на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжната прокуратура в Плевен.

Оттам посочват, че 46-годишният шофьор на тежкотоварния автомобил е привлечен към наказателна отговорност. 

Лекар и бивш кмет е жертвата на тежкия инцидент край Телиш

Местопроизшествието е посетено от дежурен прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен и от окръжния прокурор Владимир Николов. Извършен е оглед. Моторните превозни средства, както и полуремаркето, с наличния в него товар, са иззети за последващи действия по разследването, допълват от прокуратурата.

Към настоящия момент е установено, че вчера сутринта около 07.35 часа, 46-годишният шофьор, управлявайки товарен автомобил с прикачено полуремарке по пътя I-3 Бяла –Ботевград между селата Телиш и Горни Дъбник, след ляв завой, при движение с несъобразена с пътните условия скорост - заледен пътен участък с черен лед, губи контрол над управлението, при което моторното превозно средство навлиза в насрещната лента за движение и челно удря движещия се по същото време, на същото място, в обратна посока, лек автомобил, управляван от 58-годишния мъж. От получените наранявания в следствие на удара, водачът на лекия автомобил е починал. 

На шофьора на товарния автомобил са направени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества с техническо средство. Пробите са отрицателни. Шофьорската книжка на водача на тежкотоварния камион е временно отнета, посочват още от прокуратурата.

Оттам допълват, че предстои да бъде внесено искане в Окръжен съд - Плевен за вземане спрямо обвиняемия на мярка за неотклонение "Задържане под стража". 

Източник: БТА, Елина Кюркчиева    
Катастрофа Телиш
Със задна дата: ВАС върна решението за поскъпване на "синя" и "зелена" зона в София

Кристиано Роналдо за малко не уби оператор

Мария Филипова също прие за служебен премиер

Майка на 22 деца, повечето родени в рамките на една година - няма да спра, докато не станат над 100

Увеличиха част от вторите пенсии

6 котешки филма, които трябва да гледате

Кметът на София нареди незабавно спиране на строителството в Боянското блато

България Преди 34 минути

При неизпълнение ще бъдат приложени предвидените в закона административни и санкционни мерки

КЕВР утвърди компенсации за подкрепа на домакинствата

България Преди 41 минути

Компенсациите са част от новия механизъм

Марго Роби и Джейкъб Елорди с горещи снимки за"порнографския" си филм

Любопитно Преди 1 час

Мицкоски с ултиматум към България: Докато съм премиер, няма да има конституционни промени

Свят Преди 1 час

Новото му условие е признаване на ОМО „Илинден“, която иска отделяне на Пирин от България

<p>Марк Антъни очаква осмото си дете</p>

Любопитно Преди 1 час

Марк Антъни и съпругата му Надя Ферейра обявиха, че очакват второто си дете заедно – осмото за певеца, като споделиха щастливата новина в Instagram по повод третата годишнина от сватбата си

9-годишно дете опита да запали печка само, пострада от изгаряния

България Преди 1 час

Детето е получило изгаряния по лицето и краката

Месечна издръжка от $1 милион? Истината за богатството на Никола Пелц

Любопитно Преди 1 час

След публичното отчуждение на Бруклин Бекъм от родителите му се появиха твърдения, че Никола Пелц получава 1 млн. долара месечно от баща си милиардер, но източници категорично отричат слуховете като напълно неверни

Mercedes Simplex от 1905, направен по поръчка на княз Фердинанд I

Любопитно Преди 1 час

Днес е рожденият ден на автомобила. Преди 140 години Карл Бенц патентова своята триколка с двигател, първият автомобил. Ние ви представяме най-старата кола в България, Mercedes, направен за царя

Издирват двама души след пожар в къща в Тетевенско

България Преди 2 часа

Към момента тела не са открити поради висока опасност от срутване на сградата

<p>Датският външен министър за Гренландия: Заплахата остава</p>

Свят Преди 2 часа

Ларс Льоке Расмусен заяви, че диалогът е понижил напрежението

Ким Кардашиян позира в нова секси колекция на Skims (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Андрей Гюров

България Преди 2 часа

Андрей не бе търсил политическа кариера. Той се включи в Продължаваме Промяната като почти всички нас - воден от желанието да даде своя малък принос за доброто на родината си, пише Иванов във Фейсбук

Излязоха подробности за побоя над приятелка на Барън Тръмп от богат руснак

Свят Преди 2 часа

22-годишният Матвей Румянцев беше осъден за нападение над жена в пристъп на ревност в апартамента си в Лондон, докато тя е била на видеоразговор с най-малкия син на Доналд Тръмп

На ръба на гражданска война – какво се случва в САЩ

Свят Преди 2 часа

Напрежението в САЩ ескалира, а някои експерти предупреждават, че ако не бъдат взети спешни мерки, може да избухне гражданска война

Мария Габриел е кандидат за поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

България Преди 2 часа

Българското правителство в оставка е изразило силна подкрепа за нейната кандидатура

Снимката е илюстративна

Свят Преди 3 часа

Размяна на обвинения в изнудване, заплахи и съдебни жалби белязаха падението на съветник на президента и високопоставена директорка в Подгорица. Докато мрежата ври заради изтеклото видео, властта в Черна гора се раздира от скандал за злоупотреба с влияние и политически реваншизъм

