Обвиниха шофьора на тира от катастрофата, убила бившия кмет на Червен бряг

З а срок до 72 часа е задържан шофьорът на товарен автомобил, обвинен в причиняване на катастрофата между селата Телиш и Горни Дъбник, при която вчера загина бившият кмет на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжната прокуратура в Плевен.

Оттам посочват, че 46-годишният шофьор на тежкотоварния автомобил е привлечен към наказателна отговорност.

Лекар и бивш кмет е жертвата на тежкия инцидент край Телиш

Местопроизшествието е посетено от дежурен прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен и от окръжния прокурор Владимир Николов. Извършен е оглед. Моторните превозни средства, както и полуремаркето, с наличния в него товар, са иззети за последващи действия по разследването, допълват от прокуратурата.

Към настоящия момент е установено, че вчера сутринта около 07.35 часа, 46-годишният шофьор, управлявайки товарен автомобил с прикачено полуремарке по пътя I-3 Бяла –Ботевград между селата Телиш и Горни Дъбник, след ляв завой, при движение с несъобразена с пътните условия скорост - заледен пътен участък с черен лед, губи контрол над управлението, при което моторното превозно средство навлиза в насрещната лента за движение и челно удря движещия се по същото време, на същото място, в обратна посока, лек автомобил, управляван от 58-годишния мъж. От получените наранявания в следствие на удара, водачът на лекия автомобил е починал.

На шофьора на товарния автомобил са направени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества с техническо средство. Пробите са отрицателни. Шофьорската книжка на водача на тежкотоварния камион е временно отнета, посочват още от прокуратурата.

Оттам допълват, че предстои да бъде внесено искане в Окръжен съд - Плевен за вземане спрямо обвиняемия на мярка за неотклонение "Задържане под стража".