Попфолк певецът Азис се омъжи в САЩ

Новината съобщи самият той в социалните мрежи

27 януари 2026, 09:11
П опфолк певецът Азис се омъжи в американския щат Флорида. Новината съобщи самият той в социалните мрежи. 

В поста, който роденият в Костинброд изпълнител сподели, се виждат две ръце с брачни халки на фона на американското знаме, а към кадъра е добавен надпис: "Младоженци. Благодаря ти, Америка!".

Кой е партньорът му обаче не става ясно. Единственото, което изпълнителят сподели преди дни в социалните мрежи, е, че мъжът до него е хирург, американец и "съпруг-мечта".

Азис е една от най-скандалните и разпознаваеми фигури в българските попфолк среди. Роден като Васил Троянов Боянов през 1978 г. в Костинброд, той става популярен в началото на 2000-те години с провокативния си имидж и екстравагантно поведение.

През годините певецът неведнъж е влизал в полезрението на медиите както с музикалните си успехи, така и с личния си живот, открито заявявайки сексуалната си ориентация и позицията си по теми като толерантност и свобода на личния избор.

Освен в България, Азис има и международни изяви, включително участия в чуждестранни проекти и колаборации.

Попфолк певецът Азис се омъжи в САЩ

