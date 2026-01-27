Попфолк певецът Азис се омъжи в САЩ

И Оскарът не отива при…Най-големите изненади и разочарования от номинациите

П опфолк певецът Азис се омъжи в американския щат Флорида. Новината съобщи самият той в социалните мрежи.

В поста, който роденият в Костинброд изпълнител сподели, се виждат две ръце с брачни халки на фона на американското знаме, а към кадъра е добавен надпис: "Младоженци. Благодаря ти, Америка!".

Кой е партньорът му обаче не става ясно. Единственото, което изпълнителят сподели преди дни в социалните мрежи, е, че мъжът до него е хирург, американец и "съпруг-мечта".

Азис е една от най-скандалните и разпознаваеми фигури в българските попфолк среди. Роден като Васил Троянов Боянов през 1978 г. в Костинброд, той става популярен в началото на 2000-те години с провокативния си имидж и екстравагантно поведение.

През годините певецът неведнъж е влизал в полезрението на медиите както с музикалните си успехи, така и с личния си живот, открито заявявайки сексуалната си ориентация и позицията си по теми като толерантност и свобода на личния избор.

Освен в България, Азис има и международни изяви, включително участия в чуждестранни проекти и колаборации.