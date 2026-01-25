Любопитно

Ана Пападопулу: Трупата на Народния театър е защитник на институцията, не на конкретни личности

По думите ѝ конфликтът е резултат от „спекулация с истината“

25 януари 2026, 10:45
Ана Пападопулу: Трупата на Народния театър е защитник на институцията, не на конкретни личности

А ктрисата Ана Пападопулу заяви, че трупата на Народния театър не защитава конкретни личности, а самата институция и нейния статут. По думите ѝ конфликтът около театъра е резултат от „спекулация с истината“ и от опити за незаконосъобразни решения.

„Ние не сме защитници на Василев. Ние сме защитници на Народния театър. Това, което някой си мисли, че може да извършва с Народния театър, ние като трупа няма да го позволим“, каза Пападопулу пред Мариян Станков – Мон Дьо в новия подкаста „Храмът на историите”.

Тя подчерта, че трупата ще остане единна независимо от вътрешните различия и че няма да приеме „унижения, обиди и потъпкване на закона“.

„Истината е, че няколко министри се опитаха да извършат неща с Народния театър, които са абсолютно незаконосъобразни. Да не говорим за начина, по който третираха трупата“, заяви актрисата.

За субсидията и конфликта с Министерството на културата

Според Пападопулу истинската причина за напрежението е свързана с опитите за промяна на модела на финансиране на театъра.

„На някой не му се харесваше това, което предстоеше. Това, което господин Василев се опитваше да промени, е субсидията на Народния театър да бъде такава, каквато е на национален институт, а не два пъти по-малка от един куклен театър в провинцията“, каза тя.

По думите ѝ поставянето на българския театър на международната сцена също е сред причините за съпротива.

„Това, че се опитва да постави Народния театър и българския театър на световната сцена, са неща, които не са удобни на някой“, добави актрисата.

„Предателство към гилдията“

Пападопулу определи случилото се като „предателство“ спрямо културната общност, включително и по отношение на други случаи в сектора.

„Разбира се, че е предателство. И с Василев, и после с шефката на Националната филмотека. Ние даваме всичко от себе си и нямаме нищо общо с техните политически игри“, заяви тя.

Според нея трупата не може да бъде „изкупителна жертва на нечии интереси“.

„Трупата трябва да бъде бранена. Било то финансово, политически или каквито и да било интереси“, каза актрисата.

За министъра на културата и политическия контекст

Ана Пападопулу коментира и работата на министъра на културата, като заяви, че проблемът не е в личността, а в самия пост и в начина на управление.

„Проблемът е в поста. И в този, който управлява поста. Много малко са министрите, които имат моралния компас да следват собствената си истина“, каза тя.

За Мариян Бачев тя заяви, че не е изненадана от поведението му.

„Когато има такъв народ, който управлява Министерството на културата, не съм очаквала нещо друго. Те решават, че така се управлява културният сектор“, каза актрисата.

„Не се страхувам от министъра, а от културата му“

Пападопулу цитира и думи на Георги Мамалев, дългогодишен актьор в Народния театър.

„Той каза, че не се притеснява от министъра на културата, а от културата на министъра“, посочи тя и определи това като „диагноза на цялата ситуация“.

За личните теми: мълчанието, семейството и анорексията

В интервюто актрисата говори и за личния си път. Тя призна, че често премълчава неща в отношенията си с хората, но не и когато става дума за „големи истини“.

„Когато става въпрос за големи истини, тогава никога не мълча“, каза тя.

Пападопулу подчерта ролята на семейството си като основна подкрепа.

„Когато един от нас има проблем, всички заставаме зад него. Това е най-важното нещо за мен“, заяви актрисата.

Тя разказа и за борбата си с анорексията в тийнейджърските си години.

„Благодарение на усилията на майка ми аз се справих с това. Ако не беше тя, не знам докъде щях да се докарам“, каза Пападопулу и уточни, че днес е напълно възстановена.

„Мисля, че изцяло се възстанових от анорексията и всичко е забравено“, добави тя.

За „Глембаеви“ и съвременния морал

Актрисата коментира и последната си роля в постановката „Глембаеви“, която според нея е пряко отражение на съвременната действителност.

„Едно към едно. Пиесата е писана преди сто години, но е изключително актуална“, каза тя.

По думите ѝ основната тема е лицемерието на елита и разминаването между думи и действия.

„Злото не е чудовище. То е навик. Никой не е докрай лош и докрай добър“, заяви Пападопулу.

„Продължавам да вярвам“

В края на разговора актрисата изрази надежда, че е възможна промяна в обществото.

„Продължавам да вярвам, че ще дойдат хора, които ще гледат на държавата не като на инструмент за лично облагодетелстване, а в името на този народ“, каза тя.

По думите ѝ това е „сън за една чиста и спретната България“, в която хората са по-отговорни и по-солидарни помежду си.

Ана Пападопулу Мон дьо Народен театър
Последвайте ни
Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко състояние

Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко състояние

Заради пиян пътник: Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен

Заради пиян пътник: Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен

Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера, медицински хеликоптер я транспортира в болница

Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера, медицински хеликоптер я транспортира в болница

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

В пъти поскъпва ваденето на някои лични документи

В пъти поскъпва ваденето на някои лични документи

pariteni.bg
Volvo пожела успех на конкуренцията, смята че има огромно предимство

Volvo пожела успех на конкуренцията, смята че има огромно предимство

carmarket.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 1 ден
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 22 часа
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 1 ден
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Първото бебе за тази година в Балчик е китайче

Първото бебе за тази година в Балчик е китайче

Любопитно Преди 58 минути

Семейството малката Анран се установява в градчето преди шест години, а преди четири там се ражда и сестра ѝ

Влизат в сила мерките, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС

Влизат в сила мерките, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС

Свят Преди 1 час

Целта е предпазване от шпионаж и дезинформация

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Свят Преди 3 часа

Двамата дипломати са засегнали и разполагането на международни сили за сигурност в Ивицата

<p>Силна зимна буря остави без ток хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)</p>

Силна зимна буря прекъсна електрозахранването на хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата

Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Любопитно Преди 4 часа

Ежедневието е заобиколено от източници на електромагнитно излъчване, от металотърсачи по летищата до антени за мобилни телефони по покривите

Снимката е илюстративна

Капка на всеки осем години - най-дългият лабораторен експеримент

Любопитно Преди 4 часа

Той се провежда непрекъснато от близо век, под строгия надзор на няколко пазители и много зрители

Какво разкриват мощните полярни бури на Юпитер и Сатурн

Какво разкриват мощните полярни бури на Юпитер и Сатурн

Любопитно Преди 4 часа

Двете най-големи планети в Слънчевата система – Юпитер и Сатурн – имат много общо

Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната

Внимание! Жълт код за поледици в 4 области от страната

България Преди 4 часа

Времето в неделя ще е облачно и мъгливо, но нетипично топло за януари

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Свят Преди 12 часа

Според властите, публикациите са били насочени срещу държавата и нейните институции за сигурност

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Свят Преди 12 часа

Сред най-фрапиращите случаи е клиент, който твърди, че е похарчил колосалните 114 000 долара за четири дни с пет жени

Един загинал и 14 ранени при газова експлозия в Ню Йорк

Един загинал и 14 ранени при газова експлозия в Ню Йорк

Свят Преди 13 часа

Сградата се намира в района "Бронкс"

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Любопитно Преди 13 часа

От бебешки фотосесии за милиони и засилена охрана до обвинения срещу родителите му – историята на Бруклин Бекъм поставя под въпрос тъмната страна на славата

След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

България Преди 15 часа

Важно уточнение е, че тези права отпадат, ако бившият президент бъде избран за вицепрезидент, народен представител или съдия

Регистрационните табели "СВ" в София пред изчерпване, какво предстои

Регистрационните табели "СВ" в София пред изчерпване, какво предстои

България Преди 15 часа

Серията беше въведена през 2014 година, а повече от десетилетие по-късно възможните комбинации от символи са на път да се изчерпят

<p>Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис</p>

"Поредната ужасна стрелба": Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис

Свят Преди 15 часа

По информация от здравните власти простреляният е 37-годишен мъж и той е починал от раните си

Кралска двойка обяви развод след 25 години брак

Кралска двойка обяви развод след 25 години брак

Свят Преди 16 часа

Принц Бернхард и принцеса Анет от Нидерландия потвърдиха развода си. Бившата двойка сключи брак през 2000 г. и има три деца

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg
1

Как да се справим със зимните рискове за здравето

sinoptik.bg

„Удобна, но не смачкана“: Изповедта на Ана Пападопулу за мълчанието, истината и цената на морала

Edna.bg

Жена без филтри: Алиша Кийс на 45 и по-истинска от всякога

Edna.bg

Карик разкри какво са си казали със Солскяер

Gong.bg

Арне Слот блокира Робъртсън за Тотнъм?

Gong.bg

Има ли достатъчно легла в Инфекциозното отделение в УМБАЛ-Бургас

Nova.bg

Каква е ситуацията с вирусите според епидемиологията, базирана на отпадните води

Nova.bg