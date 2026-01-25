Ана Пападопулу: Трупата на Народния театър е защитник на институцията, не на конкретни личности

А ктрисата Ана Пападопулу заяви, че трупата на Народния театър не защитава конкретни личности, а самата институция и нейния статут. По думите ѝ конфликтът около театъра е резултат от „спекулация с истината“ и от опити за незаконосъобразни решения.

„Ние не сме защитници на Василев. Ние сме защитници на Народния театър. Това, което някой си мисли, че може да извършва с Народния театър, ние като трупа няма да го позволим“, каза Пападопулу пред Мариян Станков – Мон Дьо в новия подкаста „Храмът на историите”.

Тя подчерта, че трупата ще остане единна независимо от вътрешните различия и че няма да приеме „унижения, обиди и потъпкване на закона“.

„Истината е, че няколко министри се опитаха да извършат неща с Народния театър, които са абсолютно незаконосъобразни. Да не говорим за начина, по който третираха трупата“, заяви актрисата.

За субсидията и конфликта с Министерството на културата

Според Пападопулу истинската причина за напрежението е свързана с опитите за промяна на модела на финансиране на театъра.

„На някой не му се харесваше това, което предстоеше. Това, което господин Василев се опитваше да промени, е субсидията на Народния театър да бъде такава, каквато е на национален институт, а не два пъти по-малка от един куклен театър в провинцията“, каза тя.

По думите ѝ поставянето на българския театър на международната сцена също е сред причините за съпротива.

„Това, че се опитва да постави Народния театър и българския театър на световната сцена, са неща, които не са удобни на някой“, добави актрисата.

„Предателство към гилдията“

Пападопулу определи случилото се като „предателство“ спрямо културната общност, включително и по отношение на други случаи в сектора.

„Разбира се, че е предателство. И с Василев, и после с шефката на Националната филмотека. Ние даваме всичко от себе си и нямаме нищо общо с техните политически игри“, заяви тя.

Според нея трупата не може да бъде „изкупителна жертва на нечии интереси“.

„Трупата трябва да бъде бранена. Било то финансово, политически или каквито и да било интереси“, каза актрисата.

За министъра на културата и политическия контекст

Ана Пападопулу коментира и работата на министъра на културата, като заяви, че проблемът не е в личността, а в самия пост и в начина на управление.

„Проблемът е в поста. И в този, който управлява поста. Много малко са министрите, които имат моралния компас да следват собствената си истина“, каза тя.

За Мариян Бачев тя заяви, че не е изненадана от поведението му.

„Когато има такъв народ, който управлява Министерството на културата, не съм очаквала нещо друго. Те решават, че така се управлява културният сектор“, каза актрисата.

„Не се страхувам от министъра, а от културата му“

Пападопулу цитира и думи на Георги Мамалев, дългогодишен актьор в Народния театър.

„Той каза, че не се притеснява от министъра на културата, а от културата на министъра“, посочи тя и определи това като „диагноза на цялата ситуация“.

За личните теми: мълчанието, семейството и анорексията

В интервюто актрисата говори и за личния си път. Тя призна, че често премълчава неща в отношенията си с хората, но не и когато става дума за „големи истини“.

„Когато става въпрос за големи истини, тогава никога не мълча“, каза тя.

Пападопулу подчерта ролята на семейството си като основна подкрепа.

„Когато един от нас има проблем, всички заставаме зад него. Това е най-важното нещо за мен“, заяви актрисата.

Тя разказа и за борбата си с анорексията в тийнейджърските си години.

„Благодарение на усилията на майка ми аз се справих с това. Ако не беше тя, не знам докъде щях да се докарам“, каза Пападопулу и уточни, че днес е напълно възстановена.

„Мисля, че изцяло се възстанових от анорексията и всичко е забравено“, добави тя.

За „Глембаеви“ и съвременния морал

Актрисата коментира и последната си роля в постановката „Глембаеви“, която според нея е пряко отражение на съвременната действителност.

„Едно към едно. Пиесата е писана преди сто години, но е изключително актуална“, каза тя.

По думите ѝ основната тема е лицемерието на елита и разминаването между думи и действия.

„Злото не е чудовище. То е навик. Никой не е докрай лош и докрай добър“, заяви Пападопулу.

„Продължавам да вярвам“

В края на разговора актрисата изрази надежда, че е възможна промяна в обществото.

„Продължавам да вярвам, че ще дойдат хора, които ще гледат на държавата не като на инструмент за лично облагодетелстване, а в името на този народ“, каза тя.

По думите ѝ това е „сън за една чиста и спретната България“, в която хората са по-отговорни и по-солидарни помежду си.