Трагичната история на Кени, белият тигър със синдром на Даун

Собственикът на Кени призна, че би убил тигърчето при раждането, ако синът му не е смятал, че е „твърде сладък“

29 януари 2026, 15:44
Трагичната история на Кени, белият тигър със синдром на Даун
Източник: iStock

О т 2000-те години насам, снимки на Кени, „тигърът със синдром на Даун“, го превърнаха в онлайн сензация. Безброй хора бяха пленени от историята му, в която „най-грозният тигър в света“ е спасен от жесток развъдчик, който решил, че е „твърде грозен“, за да го продаде. Както неговата история, така и външният му вид събраха огромно количество съчувствие онлайн – и Кени не беше сам, предаде All That"s Interesting

Неизброими истории за животни със синдром на Даун обиколиха интернет, благодарение на Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, където кратки „документални филми“ описват трудния живот на тези животни.

Въпреки това, всички тези истории са неверни. Всъщност повечето животни, особено котките, не могат да развият синдром на Даун – и това включва Кени.

Каква е истинската история на тигъра Кени?

Митът за „застрашените“ бели тигри и практиките за развъждане, отговорни за тях

Много развъдчици, дресьори и дори някои зоопаркове, които представят бели тигри, обичат да разказват една и съща история: тези тигри са застрашени и трябва да се положат усилия за опазване, за да се гарантира тяхното оцеляване. Обикновеният човек, разбира се, няма причина да се съмнява в това твърдение. В края на краищата, природата е пълна с животни като кафяви мечки, черни мечки и червени панди – защо белите тигри да са по-различни?

Е, както Сюзън Бас от базирания във Флорида резерват "Big Cat Rescue" (BCR) заяви пред The Dodo: „Белите тигри не са вид, те не са застрашени, те не живеят в дивата природа. Има толкова много погрешни схващания относно белите тигри.“

Всъщност, каза Бас, не е имало забелязване на див бял тигър от 50-те години на миналия век. Този тигър е живял със семейство от стандартни, оранжеви тигри, но човекът, който ги е намерил, е бил толкова заинтригуван от светлата вариация на козината на тигърчето, че го е откраднал от майка му и братята и сестрите му.

Белите тигри днес произхождат от това тигърче, чиято козина е резултат от комбинация от двойно рецесивни гени.

И така, макар белите тигри да са безспорно красиви, има само един начин, всъщност, развъдчиците да постигнат тази комбинация от двойно рецесивни гени: като развъждат тигри „отново и отново, за да накарат този ген да се прояви“, обясни Бас.

Разбира се, това не означава развъждане на каквито и да е два тигъра – всички те все още произлизат от този оригинален бял тигър, което означава, че повечето бели тигри са резултат от поколения кръвосмешение, което може да причини всякакви здравословни и физически усложнения. Кени, чиито родители са били брат и сестра, е само един пример за това какъв може да бъде крайният резултат от това.

Бас продължи, казвайки, че повечето бели тигри са кривогледи, дори ако това не е очевидно, когато ги погледнете. Зрителните им нерви обаче често са кръстосани. В допълнение, „Те не живеят дълго. Имат проблеми с бъбреците, имат проблеми с гръбначния стълб.“

Един бял тигър в BCR, като много други, има цепка на небцето, което го кара да „изглежда, сякаш винаги се усмихва.“

Но жестокото отношение към белите тигри не започва и не свършва с инбридинг и физически деформации. Основната привлекателност на тези животни, поне за развъдчиците, е, че хората са готови да плащат пари, за да ги видят – и те са основна част от забавленията в Лас Вегас от десетилетия.

Разбира се, хората може би биха били по-малко склонни да плащат пари, ако знаеха истината, която би станала очевидна, ако им бъде представен физически деформиран бял тигър, което означава, че се продават само „идеални“ тигри.

„За да получим едно перфектно, красиво бяло тигърче, то е едно на 30“, каза Бас. „Какво се случва с останалите 29… евтаназирани, изоставени… кой знае.“

Кени е един от редките случаи, когато физически деформиран бял тигър попада в полезрението на обществеността, но ситуацията му преди това е била далеч от идеална.

Как печалната слава на тигъра Кени разкри индустрията за развъждане

През 2000 г. Кени е спасен от резервата за диви животни "Търпентин Крийк", взет от тигрова ферма в Бентънвил, Арканзас, където е роден през 1998 г. Според доклад на The Mirror, Кени е живял там в мръсотия през първите две години от живота си – и е бил почти убит при раждането.

Кени е бил едно от двете тигърчета от котилото си, които са оцелели. Другото, брат му Уили, е родено оранжево и със силно кривогледство. Останалите тигърчета са мъртвородени или са умрели при раждането. 

Развъдчикът твърди, че лицевите деформации на Кени са резултат от това, че тигърчето многократно удряло лицето си в стена. Той също така призна, че просто би убил тигърчето при раждането, ако синът му не е смятал, че Кени е „твърде сладък“.

Трафикантите на бели тигри някога са могли да продават „идеални“ тигърчета за над 36 000 долара, но през 2019 г. тази цена е спаднала до около 4000 долара.

Когато развъдчикът от Арканзас се свърза с резервата за диви животни Търпентин Крийк през 2000 г., осъзнавайки, че няма да извлече печалба от тях, те откриха тигрите в клетки, осеяни с изпражнения и останки от мъртви пилета. Развъдникът все още искаше близо 8000 долара за тях. Когато те отказаха, той предаде тигрите безплатно.

„Господинът, от когото спасихме [Кени], каза, че той постоянно си удрял лицето в стената“, каза Емили Маккормак, куратор на животните за Търпентин Крийк. „Но беше ясно, че това не е било така.“

Маккормак отбеляза, че психически Кени не се е различавал от никой друг тигър.

„Действаше като останалите“, каза тя. „Имаше любима играчка… тичаше из местообитанието си, ядеше трева, просто изглеждаше някак странно.“

За съжаление, Кени почина през 2008 г. след битка с меланом – сериозен вид рак на кожата, който се развива в клетките, които произвеждат меланин, пигментът, който придава цвят на кожата. Той беше на 10 години, по-малко от половината от средната възраст на тигър в плен.

Неетичните практики за развъждане продължават след смъртта на тигъра Кени

Членове на резервата за диви животни "Търпентин Крийк" по-късно бяха интервюирани за епизод на ABC’s 20/20, фокусиран върху магьосниците Зигфрид и Рой, които бяха известни с използването на различни екзотични животни в своите изпълнения – включително бели тигри. Тяхното шоу приключи, когато Рой едва не беше убит от един от белите им тигри, Мантакор.

„Когато Емили Маккормак и Таня Смит бяха интервюирани, бяхме информирани, че втората част на специалното издание на 20/20 „Зигфрид и Рой“ ще покаже другата страна на магическите шоута“, гласи публикация от 2019 г. от резервата. „За съжаление, двучасовият специален филм изглеждаше като много дълга реклама за предстоящия биографичен филм на Зигфрид и Рой.“

Кореспондентката на 20/20 Дебора Робъртс също защити развъждането на тигри от Зигфрид и Рой, казвайки: „Няма съобщения за аномалии при белите тигри на Зигфрид и Рой. Всъщност те казват, че практикуват етично развъждане, за да избегнат чифтосване на тясно свързани тигри, и казват, че са спрели да развъждат тигри още през 2015 г.“

Разбира се, резерватът за диви животни "Търпентин Крийк" за пореден път призна, че е фактически невъзможно „етично “ да се развъждат бели тигри, тъй като всички те са свързани и всички те споделят една и съща „погрешна генетика и предразположеност към редица болести и деформации“.

През същата година The Mirror съобщи, че е налице увеличаване на клането на бели тигри заради козината и месото им, като кожите им се превръщат в килими, костите им се използват в лечебни тоници и вино, а месото им се продава на ресторанти или се използва в бульонни кубчета.

Това би било тревожно, независимо за кое животно става въпрос, но е особено обезпокоително при белите тигри, тъй като насърчава незаконните ферми да продължават своите неетични практики за развъждане.

Както каза Бас: „Това не е вид, те не са застрашени, не е необходимо да бъдат спасявани, те не трябва да съществуват. [Развъдчиците и собствениците] заблуждават обществеността да мисли, че се нуждаят от опазване, и плащат пари, за да ги видят.“

Източник: All That's Interesting    
