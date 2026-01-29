Кметът на София нареди незабавно спиране на строителството в Боянското блато

К метът на София Васил Терзийски издаде заповед за незабавно спиране на строителството в района на Боянското блато. Заповедта разпорежда опразване на строителната площадка в тридневен срок, както и прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването на обекта след изтичане на срока.

На инвеститора е предоставен 20-дневен срок за представяне на задължителни документи, включително: становища от компетентната РИОСВ, хидроложко изследване, хидравлични изчисления.

На същата дата общинският строителен контрол извърши проверка на място на строителни дейности по изграждане на дренаж. В хода на проверката не беше представено необходимото разрешение за строеж за установеното трасе и технически характеристики.

На изпълнителите е даден 24-часов срок за представяне на изисканите документи. При неизпълнение ще бъдат приложени предвидените в закона административни и санкционни мерки за незаконно строителство.

Контролните действия на Столична община продължават по установения ред и в рамките на законовите ѝ правомощия.