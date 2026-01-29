България

Кметът на София нареди незабавно спиране на строителството в Боянското блато

При неизпълнение ще бъдат приложени предвидените в закона административни и санкционни мерки

29 януари 2026, 15:39
Кметът на София нареди незабавно спиране на строителството в Боянското блато
Източник: istock/Getty Images

К метът на София Васил Терзийски издаде заповед за незабавно спиране на строителството в района на Боянското блато. Заповедта разпорежда опразване на строителната площадка в тридневен срок, както и прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването на обекта след изтичане на срока.

На инвеститора е предоставен 20-дневен срок за представяне на задължителни документи, включително: становища от компетентната РИОСВ, хидроложко изследване, хидравлични изчисления.

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

На същата дата общинският строителен контрол извърши проверка на място на строителни дейности по изграждане на дренаж. В хода на проверката не беше представено необходимото разрешение за строеж за установеното трасе и технически характеристики.

На изпълнителите е даден 24-часов срок за представяне на изисканите документи. При неизпълнение ще бъдат приложени предвидените в закона административни и санкционни мерки за незаконно строителство.

Съд спря премахването на незаконните постройки край язовир „Искър“

Контролните действия на Столична община продължават по установения ред и в рамките на законовите ѝ правомощия.

Източник: БГНЕС    
София Васил Терзийски Боянско блато
