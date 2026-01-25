Първото бебе за тази година в Балчик е китайче

Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

Б алчик вече има първото си бебе за новата година – малката Анран, която се роди на 17 януари в местната общинска болница. Семейството ѝ се установява в градчето преди шест години, а преди четири тук се ражда и сестра ѝ.

„Беше изненадващо, тъй като жената не беше ходила при мен на консултации, ходила е в Добрич. Раждането премина спокойно. Анран се роди в 16:20, 3,080 кг, 48 см“, сподели пред NOVA д-р Емилия Димова, началник на отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ Балчик.

Майката, която не говори български, е комуникирала с лекарите чрез дигитален преводач.

„Попитах я защо е избрала да роди тук. Тя отговори: защото тук живея. Бащата чакаше отвън и беше много щастлив, че има още едно момиченце“, добави д-р Димова.

Семейство Чи произхожда от малък град близо до Шанхай. Преди шест години Уей Чи пристига в Балчик като турист и решава да се установи с жена си.

„Балчик е по-спокойно и приятно, харесваме морето и атмосферата тук. Ще останем за постоянно“, каза той. Семейството се занимава с търговия, а първородната им дъщеря Йоуран вече е на 4 години и посещава детска градина.

Според заместник-кмета Димитрин Димитров в Балчик има разнообразно чуждестранно население, предимно пенсионери.

„Предимно в селата близо до крайбрежието има повече чужденци. Но повечето са пенсионери, както и лекарите, които работят тук“, допълни той.

Лекарите в общинската болница също са на средна възраст около 70 години.

„От колегите се учим, те ни дават сили и ни помагат в най-тежките моменти“, каза д-р Димова.

Факт е, че много родилки предпочитат големите градове заради по-голямата концентрация на болници, но и малките имат своите предимства.

„Нашата болница е чиста и добре оборудвана, с гледка към морето, която пациентките оценяват“, обясни д-р Димова.

Семейството Чи също е благодарно: „Балчик, болницата, лекарите – всичко е много добре и приятно. Благодаря от сърце!“, каза Уей Чи.