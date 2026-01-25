Любопитно

Първото бебе за тази година в Балчик е китайче

Семейството малката Анран се установява в градчето преди шест години, а преди четири там се ражда и сестра ѝ

25 януари 2026, 10:31
На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден
Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му

Как детството на Бруклин Бекъм в „златна клетка“ го доведе до бунт срещу родителите му
24 януари: Почитаме св. Ксения Римлянка и Ксения Петербургска, кой празнува имен ден

24 януари: Почитаме св. Ксения Римлянка и Ксения Петербургска, кой празнува имен ден
И Оскарът не отива при…Най-големите изненади и разочарования от номинациите

И Оскарът не отива при…Най-големите изненади и разочарования от номинациите
Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц

Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц
Учени откриха ново полезно свойство в доматите

Учени откриха ново полезно свойство в доматите
Този бюджетен зеленчук се превръща в една от най-големите хранителни тенденции през 2026 г.

Този бюджетен зеленчук се превръща в една от най-големите хранителни тенденции през 2026 г.
Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

Б алчик вече има първото си бебе за новата година – малката Анран, която се роди на 17 януари в местната общинска болница. Семейството ѝ се установява в градчето преди шест години, а преди четири тук се ражда и сестра ѝ.

„Беше изненадващо, тъй като жената не беше ходила при мен на консултации, ходила е в Добрич. Раждането премина спокойно. Анран се роди в 16:20, 3,080 кг, 48 см“, сподели пред NOVA д-р Емилия Димова, началник на отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ Балчик.

Майката, която не говори български, е комуникирала с лекарите чрез дигитален преводач.

„Попитах я защо е избрала да роди тук. Тя отговори: защото тук живея. Бащата чакаше отвън и беше много щастлив, че има още едно момиченце“, добави д-р Димова.

Семейство Чи произхожда от малък град близо до Шанхай. Преди шест години Уей Чи пристига в Балчик като турист и решава да се установи с жена си.

„Балчик е по-спокойно и приятно, харесваме морето и атмосферата тук. Ще останем за постоянно“, каза той. Семейството се занимава с търговия, а първородната им дъщеря Йоуран вече е на 4 години и посещава детска градина.

Според заместник-кмета Димитрин Димитров в Балчик има разнообразно чуждестранно население, предимно пенсионери.

„Предимно в селата близо до крайбрежието има повече чужденци. Но повечето са пенсионери, както и лекарите, които работят тук“, допълни той.

Лекарите в общинската болница също са на средна възраст около 70 години.

„От колегите се учим, те ни дават сили и ни помагат в най-тежките моменти“, каза д-р Димова.

Факт е, че много родилки предпочитат големите градове заради по-голямата концентрация на болници, но и малките имат своите предимства.

„Нашата болница е чиста и добре оборудвана, с гледка към морето, която пациентките оценяват“, обясни д-р Димова.

Семейството Чи също е благодарно: „Балчик, болницата, лекарите – всичко е много добре и приятно. Благодаря от сърце!“, каза Уей Чи.

Източник: NOVA    
Балчик бебе китайче
Последвайте ни
Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко състояние

Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко състояние

Заради пиян пътник: Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен

Заради пиян пътник: Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен

Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера, медицински хеликоптер я транспортира в болница

Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера, медицински хеликоптер я транспортира в болница

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

На 25 януари: Отдаваме почит на свети Григорий Богослов, кой има имен ден

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Volvo пожела успех на конкуренцията, смята че има огромно предимство

Volvo пожела успех на конкуренцията, смята че има огромно предимство

carmarket.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 1 ден
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 22 часа
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 1 ден
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>За задкулисието в Народния театър: Какво разкри Ана Пападопулу</p>

Ана Пападопулу: Трупата на Народния театър е защитник на институцията, не на конкретни личности

Любопитно Преди 44 минути

По думите ѝ конфликтът е резултат от „спекулация с истината“

Влизат в сила мерките, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС

Влизат в сила мерките, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС

Свят Преди 1 час

Целта е предпазване от шпионаж и дезинформация

Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

Нетаняху се срещна със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, какво обсъдиха

Свят Преди 3 часа

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

Свят Преди 3 часа

Двамата дипломати са засегнали и разполагането на международни сили за сигурност в Ивицата

Русия с масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Русия с масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Свят Преди 3 часа

Парчета от свален дрон са нанесли щети на къщи в близко село

<p>Силна зимна буря остави без ток хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)</p>

Силна зимна буря прекъсна електрозахранването на хиляди домакинства в САЩ (СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата

Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Митове за радиацията и страховете от микровълновите и 5G

Любопитно Преди 4 часа

Ежедневието е заобиколено от източници на електромагнитно излъчване, от металотърсачи по летищата до антени за мобилни телефони по покривите

Снимката е илюстративна

Капка на всеки осем години - най-дългият лабораторен експеримент

Любопитно Преди 4 часа

Той се провежда непрекъснато от близо век, под строгия надзор на няколко пазители и много зрители

Какво разкриват мощните полярни бури на Юпитер и Сатурн

Какво разкриват мощните полярни бури на Юпитер и Сатурн

Любопитно Преди 4 часа

Двете най-големи планети в Слънчевата система – Юпитер и Сатурн – имат много общо

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Пакистан осъди правозащитници на 17 г. затвор за публикации в социалните мрежи

Свят Преди 12 часа

Според властите, публикациите са били насочени срещу държавата и нейните институции за сигурност

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Секс, власт и пари: Рязък скок в търсенето на ескорт услуги в Давос по време на форума

Свят Преди 12 часа

Сред най-фрапиращите случаи е клиент, който твърди, че е похарчил колосалните 114 000 долара за четири дни с пет жени

Един загинал и 14 ранени при газова експлозия в Ню Йорк

Един загинал и 14 ранени при газова експлозия в Ню Йорк

Свят Преди 13 часа

Сградата се намира в района "Бронкс"

След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

България Преди 15 часа

Важно уточнение е, че тези права отпадат, ако бившият президент бъде избран за вицепрезидент, народен представител или съдия

Регистрационните табели "СВ" в София пред изчерпване, какво предстои

Регистрационните табели "СВ" в София пред изчерпване, какво предстои

България Преди 15 часа

Серията беше въведена през 2014 година, а повече от десетилетие по-късно възможните комбинации от символи са на път да се изчерпят

<p>Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис</p>

"Поредната ужасна стрелба": Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис

Свят Преди 15 часа

По информация от здравните власти простреляният е 37-годишен мъж и той е починал от раните си

Кралска двойка обяви развод след 25 години брак

Кралска двойка обяви развод след 25 години брак

Свят Преди 16 часа

Принц Бернхард и принцеса Анет от Нидерландия потвърдиха развода си. Бившата двойка сключи брак през 2000 г. и има три деца

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg
1

Как да се справим със зимните рискове за здравето

sinoptik.bg

„Удобна, но не смачкана“: Изповедта на Ана Пападопулу за мълчанието, истината и цената на морала

Edna.bg

Жена без филтри: Алиша Кийс на 45 и по-истинска от всякога

Edna.bg

Карик разкри какво са си казали със Солскяер

Gong.bg

Арне Слот блокира Робъртсън за Тотнъм?

Gong.bg

Има ли достатъчно легла в Инфекциозното отделение в УМБАЛ-Бургас

Nova.bg

Каква е ситуацията с вирусите според епидемиологията, базирана на отпадните води

Nova.bg