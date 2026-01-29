Любопитно

Pandora България отново застава зад каузата на Emprove с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие

29 януари 2026, 16:18
Pandora България отново застава зад каузата на Emprove с благотворителна кампания в подкрепа на жени, преживели насилие
Emprove   
Източник: Emprove

З а втора година Pandora България реализира благотворителна кампания в подкрепа на фондация Emprove, насочена към овластяването и възстановяването на жени, преживели домашно и емоционално насилие. След успешното първо издание през 2023 г., инициативата се завръща с още по-силно послание за солидарност, грижа и подкрепа между жените.

В периода на кампанията във всички магазини на Pandora в България клиентите ще имат възможност да закупят специална благотворителна картичка на цена от 1 евро. Всяка картичка може да бъде персонализирана с лично послание – към приятелка, близка, любима или дори като акт на грижа към самите себе си. 100% от приходите от продажбата на картичките ще бъдат дарени на фондация Emprove.

Кампанията цели не само да набере средства, но и да насърчи открития разговор за насилието, женската сила и значението на подкрепящата общност.

„В Pandora винаги сме вярвали, че когато жените се подкрепят една друга, се случват истинските промени. Като бранд, посветен на жените, и като екип, в който повечето от нас сме жени, тази кауза докосва всяка от нас лично. Тази кампания е нашият начин да кажем: виждаме ви, чуваме ви и сме до вас,“ казва Джули Лепоева, маркетинг мениджър на Pandora България

За Emprove:

Emprove е организация, насочена към жени, които преминават или вече са излезли от връзка с насилник. Мисията им е да повишат осъзнатостта към най-ранните прояви на насилие във взаимоотношенията, да променят обществените нагласи, както и да подкрепят жени и момичета, преживели насилие. 

 "Вярваме в скрития потенциал на всяка жена. Непримирими сме пред огромните загуби, които търпим като общество, икономика, приятели, семейство, заради последствията от емоционалното и физическо насилие над жените около нас. " 

Със задна дата: ВАС върна решението за поскъпване на

Със задна дата: ВАС върна решението за поскъпване на "синя" и "зелена" зона в София

Украйна се готви за вълна от арктически студ

Украйна се готви за вълна от арктически студ

Германия стартира

Германия стартира "Европа на две скорости"

Документалният филм за Мелания продаде само един билет в Лондон

Документалният филм за Мелания продаде само един билет в Лондон

Увеличиха част от вторите пенсии

Увеличиха част от вторите пенсии

ВАС каза „ДА" за поскъпването на „синя" и „зелена" зона в София

ВАС каза „ДА“ за поскъпването на „синя“ и „зелена“ зона в София

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 3 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 3 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 3 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 3 дни
Озадачени учени намериха хламидия в Арктическия океан

Озадачени учени намериха хламидия в Арктическия океан

Свят Преди 1 час

„Откриването на хламидиални бактерии в тази среда беше напълно неочаквано", споделя Джена Дарамши, водещ автор на новото изследване

<p>&quot;Ако не сме на масата, сме в менюто&quot;</p>

Конфронтационната политика остава - време е Европа да се ориентира

Свят Преди 1 час

Време е да спрем да се оплакваме от "Америка на първо място" и да започнем да поставяме Европа на първо място

Трагичната история на Кени, белият тигър със синдром на Даун

Трагичната история на Кени, белият тигър със синдром на Даун

Свят Преди 2 часа

Собственикът на Кени призна, че би убил тигърчето при раждането, ако синът му не е смятал, че е „твърде сладък"

Кметът на София нареди незабавно спиране на строителството в Боянското блато

Кметът на София нареди незабавно спиране на строителството в Боянското блато

България Преди 2 часа

При неизпълнение ще бъдат приложени предвидените в закона административни и санкционни мерки

Китай: Защо Си отстрани най-влиятелния си генерал?

Свят Преди 2 часа

Най-влиятелният генерал в армията на Китай бе внезапно отстранен.

Майка на 22 деца, повечето родени в рамките на една година - няма да спра, докато не станат над 100

Майка на 22 деца, повечето родени в рамките на една година - няма да спра, докато не станат над 100

Свят Преди 2 часа

Кристина не изключва да ражда отново, но признава: "В момента не е практично. За всичко си има време"

Жени откраднаха 17 900 лв. от джоба на мъж в София

Жени откраднаха 17 900 лв. от джоба на мъж в София

Свят Преди 2 часа

Двете жени са задържани за срок до 72 часа

Мария Филипова също прие за служебен премиер

Мария Филипова също прие за служебен премиер

България Преди 2 часа

Това заяви заместник-омбудсманът след консултациите с президента Илияна Йотова

Марго Роби и Джейкъб Елорди с горещи снимки за"порнографския" си филм

Марго Роби и Джейкъб Елорди с горещи снимки за"порнографския" си филм

Любопитно Преди 2 часа

Мицкоски с ултиматум към България: Докато съм премиер, няма да има конституционни промени

Мицкоски с ултиматум към България: Докато съм премиер, няма да има конституционни промени

Свят Преди 2 часа

Новото му условие е признаване на ОМО „Илинден", която иска отделяне на Пирин от България

Какво каза Кремъл за продажбата на "Лукойл"

Какво каза Кремъл за продажбата на "Лукойл"

България Преди 2 часа

Коментарът идва от прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков пред журналисти

<p>Марк Антъни очаква осмото си дете</p>

Марк Антъни очаква осмото си дете – съпругата му Надя Ферейра е бременна

Любопитно Преди 3 часа

Марк Антъни и съпругата му Надя Ферейра обявиха, че очакват второто си дете заедно – осмото за певеца, като споделиха щастливата новина в Instagram по повод третата годишнина от сватбата си

9-годишно дете опита да запали печка само, пострада от изгаряния

9-годишно дете опита да запали печка само, пострада от изгаряния

България Преди 3 часа

Детето е получило изгаряния по лицето и краката

Месечна издръжка от $1 милион? Истината за богатството на Никола Пелц

Месечна издръжка от $1 милион? Истината за богатството на Никола Пелц

Любопитно Преди 3 часа

След публичното отчуждение на Бруклин Бекъм от родителите му се появиха твърдения, че Никола Пелц получава 1 млн. долара месечно от баща си милиардер, но източници категорично отричат слуховете като напълно неверни

Mercedes Simplex от 1905, направен по поръчка на княз Фердинанд I

Бижуто на Фердинанд: Първата кола в България се завърна в пълния си блясък

Любопитно Преди 3 часа

Днес е рожденият ден на автомобила. Преди 140 години Карл Бенц патентова своята триколка с двигател, първият автомобил. Ние ви представяме най-старата кола в България, Mercedes, направен за царя

Издирват двама души след пожар в къща в Тетевенско

Издирват двама души след пожар в къща в Тетевенско

България Преди 3 часа

Към момента тела не са открити поради висока опасност от срутване на сградата

Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg
1

Свлачище застрашава цял град в Сицилия
sinoptik.bg

sinoptik.bg

Отново провокативна! Хайди Клум по бельо и палто на релсите
Edna.bg

Edna.bg

Мила Роберт татуира меч върху кожата си
Edna.bg

Edna.bg

Голът, който спря дъха на Европа (видео)
Gong.bg

Gong.bg

Невероятна гледка: Царевец пламна в розово 100 дни преди Джиро д'Италия (СНИМКИ)
Gong.bg

Gong.bg

Със задна дата: ВАС реши, че поскъпването на зоните за паркиране в София влиза в сила
Nova.bg

Nova.bg

Второ „да": Мария Филипова е съгласна да поеме поста служебен премиер
Nova.bg

Nova.bg