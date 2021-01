Лейди Гага - звездата, родена за музика

С тефани Джоан Анджелина Джерманота, известна със сценичното си име Лейди Гага, е американска певица и автор на песни, актриса, модел, продуцент.

Позната е с провокативните си песни и музикални видеа, отличителната си ексцентрична визия, както и големия брой музикални жанрове, които може да изпълнява.

Родена е на 28 март 1986г. в Ню Йорк в католическо семейство от средна класа.

От малка се увлича по музиката и театъра – свири на пиано от четиригодишна и изучава музикално изкуство още в първите си ученически години. Тогава решава да се занимава с музика и пеене.

Завършва частно девическо католическо училище в Ню Йорк "Манастир на Светото сърце", в което е учила и Парис Хилтън. Когато става на 19г., Лейди Гага има уговорка с баща си да напусне семейното жилище и ако до една година не подпише звукозаписен договор, да се върне в колежа.

Тя се мести в Долен Истсайд и започва работа на 3 места. Създава групата "Stefani Germanotta Band" и се опитва да пробие чрез изпълнения в различни барове, но скоро групата се разпада. Явява се и на много кастинги, на които ѝ казват, че има страхотен глас, но няма визия.

Благодарение на обща позната се запознава с първия си продуцент – Роб Фузари.

С Фузари почти завършват първия й албум, но нещата не потръгват и само след три месеца Лейди Гага е уволнена и изпада в депресия. След неуспеха си се прибира в родния си дом. Видеото към песента "Marry the Night" е илюстрация към точно този момент от живота й.

През 2007г. сключва договор като текстописец и композитор със Sony. Пише песни за Фърги, Бритни Спиърс, New Kids on the Block, Pussycat Dolls и др.

Благодарение на изпълнителя Acon, който чува и харесва нейни демо записи, Гага подписва договор с Interscope Records на стойност 800 000 долара, което е голяма сума за млад изпълнител. Запознава се с продуцента RedOne, с когото правят някои от най-известните й песни. Така след много работа Лейди Гага пуска първия си сингъл, а именно "Just Dance".

Песента става световен хит, оглавявайки класациите в много държави.

Лейди Гага става известна след издаването на албума "The Fame" през 2008г., който има голям търговски успех и получава одобрението на критиците. Албумът достига първо място в класациите на шест страни и на класациите на Billboard за албуми денс/електронна музика.

Третият сингъл от албума, "Paparazzi", е отново световен хит, а Гага предизвиква фурор на Видео музикалните награди на MTV, изпълнявайки песента и висейки над сцената в края на изпълнението, обляна в кръв. Албумът получава главно положителни критики и печели 2 награди "Грами". До момента са продадени около 20 милиона копия.

Следващите албуми на Лейди Гага през годините се увенчават също с невероятни световни успехи и признания от музикалните критици. Видеото на "Bad romance", който е един от най-големите хитове на изпълнителката печели 9 Видео музикални награди и е гледано над 1,1 милиарда пъти в интернет.

През 2020г. излиза нейният шести студиен албум. По първоначален план, албумът трябва да бъде издаден на 10 април 2020 г., но е забавен със седем седмици – до 29 май 2020г., поради настъпилата междувременно пандемия от коронавирус.

Изпълнителката има две световни турнета – The Fame Ball и The Monster Ball, които имат голям успех. The Monster Ball събира приходи от 238 милиона долара, въпреки трудностите в началото, когато Лейди Гага банкрутира заради скъпите тоалети и сцена. Все пак турнето става най-печелившо турне на млад изпълнител за всички времена.

Турнето й "The Born This Way Ball Tour", е също толкова успешно, посетено е от близо два милиона души, то не пропуска и България, където Гага пее пред около 18 705 зрители в зала "Арена Армеец".

Лейди Гага се снима и във филмите Machete Kills (Мачете убива), Град на греха: Жена, за която да убиеш, участва в петия сезон на успешния американски сериал American Horror Story. През 2017г. певицата получава главната женска роля в римейка на класическия филм "Роди се звезда", режисиран от Брадли Купър. Гага пише голяма част от песните за саундтрака на филма, а песента й "Shallow" печели "Оскар" за най-добра оригинална песен.

Лейди Гага е третият най-награждаван музикален изпълнител в историята. Тя заема третото място с около 266 награди, между които 11 награди Грами, 9 световни музикални награди, 2 статуетки Златен глобус, 1 награда Оскар, 7 музикални награди Билборд и др. Преди нея се нареждат само Майкъл Джексън и Уитни Хюстън.

Певицата има 13 от престижните награди Video Music Awards. През 2010г. е номинирана 13 пъти в 8 категории, от които печели рекордните 8.

Лейди Гага е избрана да бъде първият музикант, който да пее в космоса. Звездата си сътрудничи с НАСА и "Virgin Galactic", които имат амбициозната цел да осъществят първия концерт извън пределите на планетата Земя.

За псевдонима си певицата казва: "Всъщност не се нарекох сама Гага. Продуцентът ми ми каза веднъж, че съм много театрална, когато пея и съм на сцена. Каза ми, че съм много "Ga Ga", като песента на Queen. И че му напомням на Фреди Меркюри“.

