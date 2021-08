Тази жена притежава една от най-странните колекции в света

Б елгийката Ивет Дарден притежава колекция от 60 000 метални кутии, съдържали някога бонбони, бисквити, кафе, ориз, тютюн, съобщи Reuters.

Тя ги е събирала от цял свят за 30 години. Сега ги е подредила в четири къщи.

Photos: Belgian collects a treasure trove of 60,000 vintage tin boxes Yvette Dardenne started her collection some 30 years ago https://t.co/rXSbRWWlvp pic.twitter.com/7seiU8EHjw

Всичко започва с кутия с бонбони "Кот д'Ор", на чийто капак е нарисувано русо момиче със синя шапка. След това кутиите започват сами да пристигат, след като се разчува. Ивет дори не е пътувала, както си мислят хората.

‘Yvette Dardenne, 83, has accumulated almost 60,000 vintage tin boxes from all over the world since starting her collection some 30 years ago.’ https://t.co/otRrx3vUNE