Тя има най-дългите крака в света (СНИМКИ и ВИДЕО)

С обственичката на най-дългите крака в света е от Остин, Тексас, и влезе в Книгата на рекордите на Гинес.

Тя споделя за ежедневните трудности, с които трябва да се справя заради това, за което мечтаят милиони жени по света – безпрецедентно дълги крака.

Думите й бяха публикувани на официалния сайт на световните рекорди на Гинес.

17-годишната рекордьорка Маки Карин има най-дългите крака сред жените и тийнейджърките в света.

Левият й крак е дълъг 135,3 сантиметра, а десният - 134,3 сантиметра.

Момичето мечтаело да постави рекорд, за да вдъхнови и мотивира високите хора да оценят своите природни качества.

"Бях тормозена в училище, защото бях по-висока от другите", спомня си тя.

"В гимназията спрях да се притеснявам какво мислят другите за мен и след това нищо не можеше да ме събори."

208-сантиметровата Карин насърчава високите жени да възприемат ръста си като подарък от Бог.

Американката се сблъсква с редица неудобства всеки ден:

трудно й е да преминава през вратите, да се качва в кола и да си купува дрехи с подходящ размер.

Въпреки това дългите й крака й помагат да играе волейбол със съучениците си. Поради необичайния си външен вид, тя придоби популярност във видео услугата TikTok.

В бъдеще Карин планира да учи в колеж във Великобритания и да влезе в Книгата на рекордите на Гинес като най-високия професионален модел в света.

