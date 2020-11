Топ 5 на най-странните рекорди на Гинес

М ного хора имат отчаяна нужда да привличат внимание. Съществуват и такива обаче, които се опитват да го направят по доста необичайни начини. И някои от тях наистина успяват. А цената често няма значение.

Каналът Top Of The Tops във Vbox7 подбра 5 от най-странните рекорди на Гинес.

Индийка Ниланши Пател

Тя се грижи за косата си от шестгодишна възраст и попадa в Книгата на рекордите на Гинес като собственик на най-дългата коса сред тийнейджърите - дължината ѝ е 190 сантиметра.

🇮🇳 Nilanshi Patel has been dubbed India's 'Rapunzel' for her long locks. The 17-year-old from India's Gujarat state remains a cut above the rest, according to the Guinness World Records, after her hair was measured at 190 centimetres pic.twitter.com/JQBAaVXSv2