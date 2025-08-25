България

Камион се преобърна на АМ „Тракия“ край София, огромно задръстване

При инцидента няма пострадали

25 август 2025, 09:30
Камион се преобърна на АМ „Тракия" край София, огромно задръстване
Източник: БТА

Т оварен камион се е преобърнал тази нощ около 5-и километър на магистрала „Тракия“ близо до София, съобщиха от пресцентъра на МВР. При инцидента няма пострадали.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението в посока София се осъществява в изпреварящата лента поради изтегляне на тежкотоварния автомобил. От агенцията призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

В социалните мрежи шофьори съобщават за големи задръствания в района на инцидента. 

Източник: БТА, Иван Лазаров    
тракия камион катастрофа
