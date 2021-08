Баба и внук инфлуенсъри направиха най-голямата бисквитка "Орео" в света

Е два ли има човек, който да не е опитвал прочутата в цял свят бисквитка-сандвич "Орео", направена от две шоколадови вафли със сладък крем по средата.

Къде са най-скъпите пържени картофки в света

Деветдесет и пет годишна звезда на социалните мрежи и нейният внук от Охайо, САЩ, твърдят, че са подобрили рекорда на Гинес, приготвяйки гигантска бисквита "Орео" с приблизително тегло 80 килограма.

😋 SWEET TREAT! Dynamic duo @Smoothsmith8 & Granny have created the world's biggest @Oreo in Ohio! It weighs 175 lbs! The Guinness World Record for largest Oreo weighed in around 160 lbs: https://t.co/KPzRHRDxp8 pic.twitter.com/G5okbpeMWN