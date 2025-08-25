Свят

Доналд Тръмп заплаши да прати Националната гвардия и в Балтимор

Това е поредната гореща точка в усилията на президента да разположи войски на Националната гвардия в градове, ръководени от демократите

25 август 2025, 09:28
Доналд Тръмп заплаши да прати Националната гвардия и в Балтимор
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да разположи части от Националната гвардия и в Балтимор, ескалирайки сблъсъка с губернатора на Мериленд Уес Мур, след като демократът го покани да се присъедини към „разходка за безопасност“ в града, съобщава Би Би Си (BBC) .

„Ако Уес Мур се нуждае от помощ, както направи Гавин Нюсъм в Лос Анджелис, ще изпратя „войските“, което се прави в близкия Вашингтон, и бързо ще разчистя престъпността“, написа Тръмп в социалните мрежи.

Коментарите отбелязват

поредната гореща точка в усилията на президента да разположи войски на Националната гвардия в градове, ръководени от демократите,

като част от това, което той нарича борба с престъпността.

Използването на военен персонал за вътрешното правоприлагане предизвика ожесточена реакция от демократите. Един губернатор го определи като „злоупотреба с власт“.

Тръмп вече разположи около 2000 войници във Вашингтон, крепост на демократите.

В неделя Националната гвардия започна да носи оръжие във Вашингтон,

съобщиха военните. Преди това оръжията им бяха на разположение, ако е необходимо, но се държаха в арсенала.

В изявление на Съвместната работна група се казва, че те ще бъдат използвани само като последна мярка. Очаква се до 1700 войници да бъдат мобилизирани в 19 щата през следващите седмици, съобщават американските медии.

Губернатор Мур, чест критик на стратегията на президента, заяви, че коментарите на Тръмп за борбата с престъпността „звучат толкова, толкова глухи и толкова невежи“. „Това е така, защото не са ходили по нашите улици“, каза Мур. „Те не са били в нашите общности и са повече от щастливи да продължат да повтарят тези повтарящи се глупости за нас“.

Коментарите на Тръмп в Truth Social изглежда са директен отговор на поканата на Мур до Тръмп, която президентът определи като „гадна“ и „провокативна“.

„Като президент бих предпочел той да почисти това бедствие с престъпността, преди аз да отида там на „разходка“,

написа Тръмп.

Белият дом казва, че са извършени стотици арести от началото на операцията във Вашингтон. Говорейки в Овалния кабинет на Белия дом в петък, Тръмп заяви, че мисията е донесла „пълна безопасност“ на Вашингтон. „В окръг Колумбия беше ад“, каза той. „Но сега е безопасно“.

Според данни за престъпността, публикувани от Столичната полиция на Вашингтон (MPDC), насилствените престъпления са намалели след пика си през 2023 г., а през 2024 г. са достигнали най-ниското си ниво от 30 години. Те продължават да намаляват, според предварителните данни за 2025 г.

Като цяло насилствените престъпления са намалели с 26% тази година в сравнение със същия период през 2024 г., а грабежите са намалели с 28%, според MPDC.

Тръмп е предложил да разположи войски и в Ню Йорк, и в Чикаго.

Тази ескалация доведе до осъждане от страна на лидерите на демократите в други щати и градове, включително губернатора на Илинойс Джей Би Прицкер, който заяви, че заплахите на Тръмп за разполагане на войски в Чикаго са злоупотреба с власт.

Лидерът на малцинството в Камарата на представителите на Демократическата партия Хаким Джефрис също се изказа, твърдейки, че Тръмп няма законовите правомощия да изпраща войски в градове като Балтимор и Чикаго. Той каза, че президентът се възползва от намалените нива на престъпност, като например „най-малкото убийства в Балтимор за над 50 години“, за да предизвика криза.

Проучване, проведено от Washington Post и Schar School, публикувано по-рано тази седмица, установи, че разполагането на войски е изключително непопулярно сред жителите на града, като почти 80% казват, че са против както разполагането на федерални служители и Националната гвардия, така и превземането на Столичното полицейско управление.

Източник: BBC    
