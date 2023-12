Вечерна рокля на принцеса Даяна бе продадена за рекордна сума на търг

В ечерна рокля, която Даяна, принцесата на Уелс, носи през 1985 г., постави рекорд, като бе продадена за 11 пъти повече от първоначалната оценка на търг в Холивуд, съобщи Пи Ей мидия/ДПА.

Черната дълга вечерна рокля от кадифе, дело на дизайнера Жак Азагури, беше продадена за 1 148 080 щатски долара на търг на Джулиънс окшънс. Тоалетът заедно със скица бе оценен първоначално от експерти на около 100 000 щатски долара.

