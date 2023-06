Писмата на принцеса Даяна я показват в невиждана досега светлина

В ъпреки че от смъртта ѝ са изминали няколко десетилетия, принцеса Даяна все още липсва на милиони хора по света. Внезапната ѝ смърт шокира света, а погребението ѝ остава едно от най-гледаните телевизионни излъчвания в историята.

Периодът на Даяна в кралското семейство е труден, тъй като аферата между Чарлз и Камила на практика разкъсва брака им. В същото време обаче се говори, че Даяна също е имала афера.

Нови разкрития: принцеса Даяна изневерила първа?

"Принцесата на народа" не е имала проблем да сподели подробности за това какъв е бил животът в кралското семейство и какво е смятала за несправедливо отношение. Няколко от писмата на Даяна бяха преоткрити или намерени през последните години, а сега още две от тях са обявени на търг.

Принцеса Даяна - вечното "момиче на народа"

Можем да видим една страна на принцеса Даяна, с която повечето хора вероятно не са запознати - палавата ѝ страна, след като тя е изпращала на гръцкия крал писма, които почти сигурно биха шокирали покойната кралица Елизабет - и много други кралски особи.

Животът на принцеса Даяна в кралското семейство е бил винаги бурен. След като се запознава, а след това се омъжва за тогавашния принц Чарлз, връзката на двойката се превръща в токсична.

Твърди се, че покойната кралица Елизабет II многократно се е опитвала да спаси брака на Даяна и Чарлз. Само месец след излъчването на скандалното интервю на Даяна за BBC покойната кралица изпратила на двойката писмо, в което ги призовала да уредят развода.

Би Би Си дарява приходите от скандалното интервю с принцеса Даяна

Според кралския експерт и автор Кейти Никол кралица Елизабет е видяла "вредата, която нанасяла на монархията като институция", и че репутацията на Даяна трябва да остане непокътната.

В крайна сметка Чарлз и Даяна се развеждат. През 1997 г. принцесата открива любовта в лицето на египетския филмов продуцент Доди Ал Файед, който по-късно същата година загива заедно с Даяна в автомобилната катастрофа.

Писмата на принцеса Даяна

Известно е, че докато Даяна е била кралска особа, е получавала много писма. Две нови писма бяха продадени на търг през февруари за 169 663 щатски долара. Те разкриват истинските ѝ чувства относно бракоразводното дело, което е водила с Чарлз.

Както съобщава Mirror, 32-те "емоционално" сурови писма са написани от Даяна до двамата ѝ приятели Сузи и Тарек Касим по време на острата раздяла. Даяна описва как е останала "на колене" от споразумението за развода и се е страхувала, че кралските особи са подслушвали телефона ѝ.

Едно от писмата, написано на 28 април 1996 г., разкрива нови подробности за развода на Даяна с Чарлз. Тя споделя, че е трябвало да отмени пътуване до Италия и да се извини на приятелите си заради това как се е чувствала психически.

"Преживявам много труден период, а натискът е сериозен и идва от всички страни. Понякога е твърде трудно човек да запази главата си изправена, а днес съм на колене и просто копнея този развод да мине, тъй като възможната цена е огромна", пише Даяна.

Няколко седмици по-късно Диана пише още едно писмо: "Тъй като нямам мобилен телефон, е трудно да обсъждам лични въпроси, понеже репликите ми тук постоянно се записват и предават. Ако преди година знаех какво ще преживея, преминавайки през този развод, никога нямаше да се съглася. Това е отчаяно и грозно."

В писмото си Даяна също така благодари на двамата си приятели, че са ѝ позволили да прекара Коледа с тях през 1995 г., докато Хари и Уилям са останали с Чарлз в Сандрингам.

Писмата са продадени на търг за приблизително 110 000 долара. Част от приходите трябвало да бъдат дарени на благотворителни организации, в които Сузи и Даяна са участвали.

Кралица Елизабет посъветвала Чарлз и Даяна да се разведат

На 18 декември 1995 г. кралицата съветва Чарлз и Даяна да се разведат. На следващия ден Даяна пише друго писмо, включено в скоро продадените на търга.

"Може да са ме описали като пеперуда, но не искам да отлетя от това любящо семейство. Безкрайно съм трогната от това колко ме закриляте вие двамата... Не съм свикнала с това", пише принцеса Даяна, визирайки семейство Касем, и добавя, че никога досега не е имала такава любов и подкрепа от съпружеска двойка.

Мими Конъл-Лей от аукционната къща Lay's Auctioneers заявява, че писмата са "откровено изумителни".

7 неща, за които принцеса Даяна се противопоставя на кралските правила

"Сузи се запознава с Даяна в Кралската болница "Бромптън" и е очевидно, че са си допаднали веднага. Даяна казва това в едно от писмата си. Те имаха много силна връзка и е ясно колко много Даяна е ценяла приятелството, подкрепата и съветите им в момент на големи емоционални сътресения за нея", казва тя пред Mirror.

"Тя пишеше много за това, което се случваше в живота ѝ по това време, особено за развода ѝ, и многократно споменаваше, че не е имала подкрепата на кралското семейство", добавя Мими Конъл-Лей.

Трагичната смърт на принцеса Даяна

Приблизително в 12:23 ч. колата на Даяна е катастрофирала в тунела "Понт дьо л'Алма" в Париж, Франция. На мястото на инцидента тя получава продължително лечение от медиците, но получава сърдечен арест, докато е в линейката.

Последните часове на принцеса Даяна: От вечерята в "Риц" до трагедията

Даяна е стигнала до болницата в 02:06 ч. сутринта. При пристигането ѝ в лечебното заведение са ѝ направили рентгенова снимка, която е показала, че е получила тежки вътрешни наранявания. В резултат на това веднага ѝ е направено кръвопреливане.

Само 15 минути след като пристигнала в болницата, Даяна претърпяла още един сърдечен арест. Хирургът Монсеф Дахман е работил в болница в Париж и е бил натоварен със задачата да запази живота на принцесата. Той и екипът му извършват хирургическа процедура, но нараняванията на Даяна са твърде тежки. Сърцето ѝ просто не можело да заработи отново.

Последните мигове на принцеса Даяна: Лекар си спомня за трагичната нощ

"Опитахме няколко пъти с електрошок и, както бях правил в спешното отделение, със сърдечен масаж. Професор Риу беше сложил адреналин, но не успяхме да накараме сърцето ѝ да забие отново", обяснява Даман в пространно интервю за Daily Mail.

Даман и неговият медицински екип се борили да запазят живота на Диана, но в крайна сметка не можели да направят много. Той обяснява, че болница "Питие-Салпетриер" е един от най-добрите центрове във Франция за такъв тип спешни случаи и спасяването на докараните хора го прави "щастлив и горд". В случая с Даяна той изпитал надежда в началото, но в крайна сметка не успели да я спасят.

Диана се страхувала от заговор за убийството ѝ

През 2003 г. се появяват няколко нови писма на Даяна, които са доста страшни за четене - този път от бившия камериер на Даяна, Пол Бюрел, който запазил няколко от тях.

Тя му казала да пази писмата ѝ "за всеки случай", предупреждавайки го за заговор за убийството ѝ в автомобилна катастрофа само десет месеца преди смъртта ѝ. Според сведенията Даяна е вярвала, че смъртта ѝ е планирана, за да може принц Чарлз да се ожени отново.

През годините много хора са спекулирали дали катастрофата е била инцидент. В писмото си Даяна предсказва, че ще умре вследствие на "повреда на спирачките и сериозно нараняване на главата".

"Седя тук на бюрото си днес през октомври и копнея някой да ме прегърне и да ме насърчи да продължа да бъда силна и да държа главата си високо. Този конкретен етап от живота ми е най-опасният. XXXXX планира "инцидент" в колата ми, повреда на спирачките и сериозно нараняване на главата", гласи писмото, за което за първи път съобщава Daily Mirror през 2003 г..

Princess Diana letter that she gave to her butler.



“I’m sitting here at my desk today in October, longing for someone to hug me and encourage me to keep strong and hold my head tight….my husband is planning 'an accident' in my car….”



2023. We believe you. pic.twitter.com/Yh4HHjPCFr