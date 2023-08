Каква е тайната на резервната сватбена рокля на принцеса Даяна

П ринцеса Даяна е била подготвена за всичко, което може да се случи по време на разходката си до олтара - включително и за втора резервна сватбена рокля!

Въпреки че скици на допълнителната булчинска рокля са разкривани и преди, Елизабет Емануел сподели невиждана досега снимка на "резервната" рокля със списание Hello! На снимката се вижда как жена работи по ансамбъла, докато той е поставен на маса.

Елизабет, която създаде сватбената рокля на кралската особа заедно с бившия си съпруг Дейвид, споделя пред изданието:

"Резервната сватбена рокля беше направена в случай, че тайната на истинската рокля някога излезе наяве. За щастие, тя никога не е била използвана. Роклята беше изработена от копринена тафта в цвят бледа слонова кост с бродирани набори по подгъва и ръкавите. По корсажа бяха пришити малки перли."

"Хората винаги те питат каква е била - добави тя. "В някои отношения си приличаха и двете имаха голямата пола, но всичко останало беше различно".

Докато принцеса Даяна се омъжи за бъдещия крал Чарлз през юли 1981 г. в рокля с обемни ръкави, допълнителният ансамбъл беше с по-прилепнали ръкави. V-образните деколтета и отворите за ръцете и при двата варианта имаха сходни детайли от волани, като резервният вариант беше малко по-приглушен.

Роклята, която така и не беше напълно завършена, беше създадена в случай, че дизайнът изтече в пресата преди големия ден. Дизайнерите дори са стигнали дотам да създадат "фалшиви следи", като са изхвърлили грешните платове на боклука, за да ги намери пресата, заяви преди време пред PEOPLE кураторът на изложбата Royal Style in the Making Матю Стори.

Принцеса Даяна никога не е пробвала втората рокля - а сегашното ѝ местонахождение не е известно дори на дизайнера.

"Не знам къде е отишла. Тя просто изчезна", каза Елизабет пред Hello!

Принцеса Даяна дава сватбените си обети в катедралата "Сейнт Пол" в рокля от слонова кост и копринена тафта с антична дантела, която някога е била носена от кралица Мери. Шлейфът й се влачеше 25 метра зад нея - най-дългият шлейф, носен някога от британска кралска булка - и трябваше да бъде сгънат като чаршаф, за да се побере в каретата.

Шлейфът беше толкова тромав, че Даяна каза на шаферката Индия Хикс да се постарае, докато го носи към олтара.

