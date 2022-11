"Роклята на отмъщението" се появява отново: Елизабет Дебики пресъздава тоалет на принцеса Даяна в "Короната"

А ктрисата Елизабет Дебики ще поеме ролята на Даяна, принцесата на Уелс, в предстоящия пети сезон на сериала "Короната".

"Духът на принцеса Даяна, нейните думи и действия живеят в сърцата на толкова много хора.

За мен е истинска привилегия и чест да се присъединя към този майсторски сериал, който ме завладя напълно от първия епизод", казва австралийската актриса в публикация на страницата на "Короната" в Twitter, предаде Vogue.

“Princess Diana’s spirit, her words and her actions live in the hearts of so many. It is my true privilege and honour to be joining this masterful series, which has had me absolutely hooked from episode one,” Elizabeth Debicki said of the news. https://t.co/CjrG47pibm