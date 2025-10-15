Любопитно

Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Остър конфликт между галеника и еманципираната Цвети ще разтърси Къщата

15 октомври 2025, 16:13
Екстремна битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер

Екстремна битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер
Защо според Георги Шопа от “Игри на волята” разделите са толкова срещани в днешно време? Как се гледа дете с разведени родители? (ВИДЕО)

Защо според Георги Шопа от “Игри на волята” разделите са толкова срещани в днешно време? Как се гледа дете с разведени родители? (ВИДЕО)
Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”
Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки

Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки
Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински
12 скрити причини, поради които не можеш да отслабнеш – дори когато правиш всичко правилно

12 скрити причини, поради които не можеш да отслабнеш – дори когато правиш всичко правилно
Извънредна ситуация в “Игри на волята” тази вечер

Извънредна ситуация в “Игри на волята” тази вечер
9 храни, които могат да намалят риска от рак

9 храни, които могат да намалят риска от рак

Т върдоглавият юрист Валентин Котов ще загуби статута си на “любимец” на Big Brother в епизода на шоуто тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. Той озадачи зрителите и съквартирантите с държанието си в Къщата и с неуспешните си опити да победи играта. Валентин днес ще изпита и колко строг може да е Big Brother, след като той се грижеше за неговото благоденствие от влизането му в социалния експеримент до момента.

Източник: NOVA

Магистърът по европейско и данъчно право ще е в центъра на пореден скандал със съквартирантите. Той ще влезе в словесна битка с еманципираната Цвети, която си позволи да оспори правото му да яде от храната на всички, след като получава персонални ястия. Тя ще отправи обвинения към него, които сериозно ще го засегнат. Как ще реагира той и ще видят ли участниците друго негово лице?

Каква ще бъде седмичната мисия на съквартирантите? И ще успеят ли да потушат страстите помежду си?

Не пропускайте новия епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Биг Брадър Валентин Котов Съквартиранти Скандал NOVA
Последвайте ни
Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

КФН предупреждава: ИИ инвестициите крият огромни рискове

КФН предупреждава: ИИ инвестициите крият огромни рискове

pariteni.bg
Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Грета Тунберг

Грета Тунберг разказа за насилие и унижения в израелски затвор

Свят Преди 16 минути

22-годишната Тунберг беше една от 437 активисти, парламентаристи и адвокати, които са тръгнали от Барселона, за да доставят помощ на обсадената ивица

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Свят Преди 56 минути

В небето се виждат кълба черен дим, а земята е осеяна с парчета стъкло от прозорци на сгради

Ким Кардашиян проговори за „токсичния“ си брак с Кание Уест

Ким Кардашиян проговори за „токсичния“ си брак с Кание Уест

Любопитно Преди 1 час

Разводът между Кардашиян и Уест бе финализиран през ноември 2022 г., след като тя подаде молба в началото на 2021 г.

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Свят Преди 1 час

Даниел Стърн е бил приет по спешност в болница след медицински инцидент по-рано този месец

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Свят Преди 1 час

Напрежението в региона значително се засили

<p>Тръмп е &quot;оптимист&quot;, че може да постигне мир между Русия и Украйна</p>

Тръмп е "оптимист", че може да постигне мир между Русия и Украйна след размяната на заложници в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ и украинският му колега Володимир Зеленски ще се срещнат във Вашингтон

<p>Мирчев призна, че е писал есемеси на Борисов - и обясни защо</p>

Какво пише в есемесите между Борисов и Мирчев, които разпалиха нов политически скандал

България Преди 1 час

Разменените съобщения между лидера на ГЕРБ и Ивайло Мирчев предизвикаха остри реакции в парламента и нова вълна от обвинения

Принц Андрю, свалени обвинения и политически драми - един шпионски скандал във Великобритания

Принц Андрю, свалени обвинения и политически драми - един шпионски скандал във Великобритания

Свят Преди 2 часа

Британският министър-председател сър Киър Стармър заяви, че ще публикува ключови свидетелски показания по проваленото съдебно преследване на двама британци, обвинени в шпионаж за Китай

БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България

БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България

България Преди 2 часа

Растежът на икономическата активност в България се ускорява

Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка

Бившият мъж на Сиа иска $250 000 на месец съпружеска издръжка

Любопитно Преди 2 часа

В съдебните документи мъжът заяви, че се нуждае от месечната издръжка, за да поддържа „луксозен и висококласен начин на живот“

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Любопитно Преди 3 часа

Шокиращото разкритие идва като част от съдебен отговор на изпълнителите на наследството, след като Парис оспори техния контрол и прозрачност

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Свят Преди 3 часа

„Грижа се за кожата си като олимпийски атлет“

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

Любопитно Преди 3 часа

Твоята концентрация, памет и настроение страдат тихо – открий кои ежедневни действия могат да ти навредят и как да ги избегнеш

<p>Ключово решение за 8-и блок на АЕЦ &quot;Козлодуй&quot; предстои до месец</p>

Площадката за изграждане на новите мощности на АЕЦ "Козлодуй" е одобрена

България Преди 3 часа

Процедурата е към края си и предварителното становище на експертите е положително

<p>Арести в&nbsp;Драматичния театър Пловдив</p>

Задържаха с марихуана сценични работници на Драматичния театър Пловдив

България Преди 3 часа

Полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар"

<p>Внимание, родители! Тези породи кучета не са за деца</p>

Внимание, родители! Тези породи кучета не са за деца

Любопитно Преди 3 часа

Кучетата се различават по темперамент, енергичност и нужди от грижи, затова всеки може да намери порода, която отговаря на неговия начин на живот

Всичко от днес

От мрежата

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Най-шокиращите причини за раздяла по света

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни

Edna.bg

От Лудогорец разкриха кой е най-бързият играч в отбора (видео)

Gong.bg

Официално: Френки де Йонг удължи договора си с Барселона до 2029 година

Gong.bg

След акцията в „Пътна полиция” – Хасково: Повдигнаха обвинения на двамата задържани

Nova.bg

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)

Nova.bg