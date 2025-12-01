Свят

Ампутираха втория крак на актрисата Рут Код

29-годишната ирландска изпълнителка преживява първата ампутация преди шест години

1 декември 2025, 11:50
А ктрисата Рут Код съобщи, че се възстановява след операция за ампутация на втория си крак.

29-годишната ирландска изпълнителка преживява първата ампутация преди шест години, след като като тийнейджърка контузва крака си, играейки футбол. Травмата води до години операции и хронична болка, пише Guardian.

В сряда Код публикува видеоклип в TikTok, в който разкрива, че вече е претърпяла същата операция и на левия крак.

Тя каза: „Здравейте, хора. Имам добри и лоши новини. Добри новини, имахме момент на затворен кръг. Върнах се да създавам съдържание за TikTok в къщата на родителите си. Лоши новини, вече не мога да го правя пред този прекрасен син флорален тапет, защото тази стая е горе.“

„Току-що ми направиха втората ампутация под коляното. Така че, за съжаление, тези условия не са ми достъпни в момента. Толкова много неща за разопаковане за всички участници.“

Код също показа новата си инвалидна количка, която е кръстила „Дебелия Тони“. „Това е новият ми камшик“, пошегува се тя. В надписа към видеото добави: „Без крака, кой е такъв? #параолимпийскиигри2026.“

В скорошно интервю за YouTube канала FFTV актрисата разказа, че още през 2021 г. е премахнала всички пръсти на краката си заради последствията от използването на патерици в продължение на осем години.

Тя сподели, че лекарите са ѝ казали, че кракът ѝ „никога няма да се оправи“ и че това е затруднявало работата и изявите ѝ, правейки всичко „по-трудно“.

„Просто с този крак... ходех на патерици цели осем години и начинът, по който ги използвах, винаги бях на пръсти, така че ставите на крака ми бяха унищожени накрая“, каза тя. „Отмина точката, в която вече не можеха да направят нищо по въпроса.“

Код обясни подробно и процеса на възстановяване, подчертавайки, че ще трябва да изчака поне месец, докато крайникът заздравее, преди да получи протеза.

Актрисата набира популярност в TikTok по време на пандемията от Covid, когато започва да публикува комедийни скечове и да повишава осведомеността за хората с увреждания.

Тя е участвала в хорър сериалите на Netflix „Среднощният клуб“ и „Падането на къщата Ъшър“.

По-рано тази година се появи в първия сезон на „Traitors“, но беше „убита“ от предателите в четвъртия епизод, след като правилно посочи Джонатан Рос като предател на кръглата маса.

