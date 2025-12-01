България

6 пъти разлика в заплатите на служители във фирмите у нас

Всеки пети служител е с клас "Специалист"

1 декември 2025, 11:08
Източник: iStock

Р аботещите като ръководители, получават близо 6 пъти по-високи заплати от тези, заемащи длъжности, които не изискват специална квалификация. Това показват данните на НСИ, съобщи Pariteni.bg.

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите с най-висока средна годишна заплата през 2024 г. са наетите в клас „Ръководители“ - 72 952 лв. (с 9.7% повече спрямо 2023 г.), следвани от клас „Специалисти“ - 43 142 лв. (увеличение с 12.6% спрямо 2023 г.) и „Техници и приложни специалисти“ - 30 634 лв. (увеличение с 13.7% спрямо 2023 г.).

Източник: НСИ

Най-ниско е средното брутно годишно възнаграждение в клас „Професии, неизискващи специална квалификация“ - 14 614 лв., като то е със 17.1% по-високо спрямо предходната година.

София (столица) е областта с най-висока заплата - 38 728 лв., следвана от Варна и София област - съответно с 26 007 и 25 190 лева. Областите с най-ниски нива на средната годишна заплата са Смолян - 18 909 лв., Кюстендил - 18 976 лв. и Благоевград - 19 037 лева.

Икономическите дейности с най-високо трудово възнаграждение на работещите по трудово и служебно правоотношение за 2024 г. са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 64 537 лева;

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 41 631 лева;

„Финансови и застрахователни дейности“ - 41 620 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности:

„Хотелиерство и ресторантьорство“ - 17 044 лева;

„Други дейности“ - 17 872 лева;

„Селско, горско и рибно стопанство“ - 19 401 лева.

В областите София (столица), Пловдив и Варна работят приблизително половината от всички наети в страната. В област София (столица) работят 33.9% (788.8 хил.), в Пловдив - 9.9% (230.5 хил.) и във Варна - 6.6% (153.6 хил.). Броят на наетите е най-малък в областите Видин - 16.2 хил., Силистра - 19.7 хил. и Търговище - 24.8 хиляди.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Строителство“ - с 22.6%, „Култура, спорт и развлечения“ - със 17.1%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 16.9%.

Източник: НСИ

По класове професии, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, с най-голям относителен дял са наетите в клас „Специалисти“ - 20.3% или 457.6 хил., следвани от „Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната“ - 18.6% (419.6 хил.) и „Машинни оператори и монтажници“ - 12.3% (277.3 хил.). Ръководителите представляват 7.0% (158.0 хил.), а тези в „Професии, неизискващи специална квалификация“ - 12.3% (276.0 хил.).

С най-нисък относителен дял са наетите в клас „Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство“ - 0.5% или 10.5 хиляди. Спрямо предходната година най-голямо увеличение на броя на наетите се наблюдава в следните икономически дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 11.3 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 7.3 хил., и „Строителство“ - с 6.7 хиляди. Най-голямо намаление на броя работещи по трудово и служебно правоотношение е регистрирано при дейностите „Преработваща промишленост“ - с 16.4 хил. и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 2.9 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6.6% и „Хотелиерство и ресторантьорство" - с 6.4%, а най-голямо намаление е регистрирано при „Селско, горско и рибно стопанство“ - с  4.4%.

Източник: Pariteni.bg    
