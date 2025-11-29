Любопитно

Половината от населението на света е заразено с тази бактерия

Гастритът може да се прояви внезапно или да стане хроничен, като ранното разпознаване на симптомите е ключово за ефективно лечение и трайно облекчение

29 ноември 2025, 12:53
Сапунджиева от “Игри на волята”: Не успях да покажа това, на което съм способна! (ВИДЕО)

Сапунджиева от “Игри на волята”: Не успях да покажа това, на което съм способна! (ВИДЕО)
Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”

Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”
Неразказаната история на Брус Лий – пътят към славата и мистерията около смъртта му

Неразказаната история на Брус Лий – пътят към славата и мистерията около смъртта му
Едно просто изследване предсказва ужасна диагноза преди тестовете

Едно просто изследване предсказва ужасна диагноза преди тестовете
Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им:

Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им: "Новините в жълтите медии са фалшиви"! (ВИДЕО)
Стана ясно как ниското кръвно налягане разрушава тялото

Стана ясно как ниското кръвно налягане разрушава тялото
Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)
Ръждавичка от “Игри на волята”: Най-големият ми враг в Игрите бях самата аз! (ВИДЕО)

Ръждавичка от “Игри на волята”: Най-големият ми враг в Игрите бях самата аз! (ВИДЕО)

Г астритът е едно от най-често срещаните заболявания на стомаха. Възпалението често протича без болка, което може да бъде объркващо. Гастроентерологът Наталия Игоревна Трофимовская разказва за причините за гастрита, методите на лечение и подходящото хранене.

(Във видеото: Какво означава „нервен стомах“ и как можем да го контролираме)

Какво е гастрит?

Диагнозата „гастрит“ обединява група заболявания с един основен симптом – възпаление на стомашната лигавица. Според данни на Министерството на здравеопазването има 462 случая на 100 000 души – приблизително по един човек на вагон в метрото в пиков час.

Гастритът може да бъде остър (до три месеца) или хроничен.

Причини

Възпалението може да бъде резултат от един или няколко фактора.

Инфекция

Най-честата причина е бактерията Helicobacter pylori. Според Световната гастроентерологична асоциация половината от населението на света е заразено. В Русия – около 38,8%. Въпреки това не всички заразени развиват гастрит – важна роля играят генетични фактори и начин на живот.

H. pylori не е единствената причина. Възпаление могат да предизвикат и други бактерии, вируси, гъбички и паразити, макар и много по-рядко.

Алкохол и тютюнопушене

Алкохолът отслабва защитата на стомашната лигавица. Честата употреба в големи количества може да доведе до алкохолен гастрит.

Никотинът нарушава кръвоснабдяването и защитните механизми на стомаха. Пушачите по-често развиват атрофичен гастрит – рисков фактор за рак на стомаха.

Най-добрите билки срещу киселини в стомаха
6 снимки
билки
билки
билки
билки

Важно:

Храната НЕ причинява гастрит. Дори пикантните храни не предизвикват възпаление, а могат да намалят секрецията на киселина. Джинджифилът и лютите чушки съдържат вещества, които дори подпомагат възстановяването на лигавицата.

Лекарства

НСПВС (ибупрофен, диклофенак, нимезулид) дразнят лигавицата. При честа употреба могат да предизвикат гастрит и язви. Рискът е по-висок при хора, заразени с H. pylori.

Стрес

Физиологичният стрес след тежка травма или операция може да доведе до гастрит. Емоционалният стрес също може да влияе на храносмилателната система.

Болести

Гастрит може да се развие при болест на Крон, васкулит, саркоидоза. Съществува и автоимунен гастрит – когато тялото атакува собствените клетки на стомаха. Често съпътства други автоимунни заболявания като тиреоидит на Хашимото или диабет тип 1.

8 съвета при подуване и болки в корема
8 снимки
подут корем
подут корем
подут корем
подут корем

Симптоми

Стомашната лигавица няма рецептори за болка – затова гастритът често е тих. Но H. pylori може да предизвика диспепсия:

болка в горната част на корема

гадене и повръщане

киселини

чувство за тежест

Важно: Диспепсията при H. pylori е отделно състояние – не винаги означава гастрит.

Диагностика

Само тест за H. pylori не е достатъчен. Нужна е гастроскопия с биопсия.

Тестове

13C-уреазен дихателен тест – най-точният (94% чувствителност).

Антигенен тест от изпражнения – висока специфичност, по-ниска чувствителност.

Кръвни тестове – показват минала инфекция, не са подходящи за диагностика.

Гастроскопия

Позволява оглед на лигавицата и вземане на проби за изследване. Лекарите препоръчват скринингова гастроскопия след 40–45 години, дори без оплаквания.

Лечение

Зависи от причината. Понякога гастритът отшумява сам (например вирусен или медикаментозен).

Хроничен гастрит

Най-често е свързан с H. pylori или автоимунни процеси.

Автоимунният гастрит не се лекува, но пациентите се проследяват.

H. pylori гастрит се лекува с комбинация от антибиотици + инхибитор на протонната помпа (14 дни). Често се добавя и бисмутов препарат.

Месец след терапията се прави контролен тест. Ако лечението не е ефективно, се назначава нов режим.

Диета

Няма специална диета за гастрит. Но при диспепсия е добре да се ограничат:

трудно смилаеми храни

газирани напитки

бобови

броколи, карфиол

нишестени храни

Те не причиняват гастрит, но повишават газообразуването.

Алтернативни методи

Билките и хомеопатията нямат доказана ефективност и могат да забавят правилното лечение.

Превенция

ограничаване на алкохол и цигари

умерена употреба на обезболяващи

балансирано хранене

гастроскопия след 40–45 г.

Накратко

Гастритът е възпаление на стомашната лигавица, най-често причинено от Helicobacter pylori, но може да бъде свързано и с алкохол, лекарства, автоимунни и инфекциозни заболявания. Често протича без симптоми. Диагнозата се поставя с тест за H. pylori и гастроскопия с биопсия. Лечението включва комбинация от антибиотици и медикаменти, намаляващи киселинността. Няма специална диета, но някои храни могат да предизвикат дискомфорт.

Текстът е с изцяло информативна цел и не замества медицинска консултация – при симптоми или съмнения за гастрит потърсете лекар.

Източник: Рамблер    
Гастрит Хеликобактер пилори Възпаление на стомаха Симптоми на гастрит Причини за гастрит Диагностика на гастрит Лечение на гастрит Диета при гастрит Профилактика на гастрит Гастроскопия
Последвайте ни
Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

"Диамант в небето", пилот и майка на две деца - историята на Сафие Адемоглу от село Менгишево

Шофьор с положителна проба за алкохол катастрофира, опитвайки се да избегне проверка

Шофьор с положителна проба за алкохол катастрофира, опитвайки се да избегне проверка

433 Ерос - Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд

433 Ерос - Първият открит от човека астероид се завръща този уикенд

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

pariteni.bg
Авто индустрията в Европа е изправена пред „необратим спад“

Авто индустрията в Европа е изправена пред „необратим спад“

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 16 часа
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 15 часа
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 15 часа
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 17 часа

Виц на деня

Питат мъж: – Как преживяваш буриите в брака? – Научих се да казвам: „Да, скъпа.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови цени на водата от 1 януари

Нови цени на водата от 1 януари

България Преди 13 минути

За повечето области се предлага поскъпване

Орбан вижда Украйна като буферна държава между Русия и НАТО

Орбан вижда Украйна като буферна държава между Русия и НАТО

Свят Преди 27 минути

Орбан каза, че Русия ще бъде постепенно приобщена обратно в световната икономика съгласно американския план, а санкциите ще бъдат отменени с времето

Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

Борисов предупреди: Правителството падне ли, идва мигновен хаос

Свят Преди 49 минути

Борисов коментира, че ако в момента правителството се разклати и падне, цените ще се повишат, защото няма да има контрола, който се налага в момента

<p>Премиерът разясни ситуацията с проливните дъждове в Благоевградско</p>

Желязков: В Благоевградско положението с проливните дъждове, разливи и наводнения е овладяно

Свят Преди 1 час

Премиерът отбеляза важността на превенцията и реакцията на институциите при справянето с природните стихии

ВМА с 6-а успешна чернодробна трансплантация за годината

ВМА с 6-а успешна чернодробна трансплантация за годината

България Преди 1 час

Донорът е 59-годишен мъж, а реципиентът – жена на 62 години

<p>Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната</p>

Румен Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната

България Преди 2 часа

Той добави, че депутатите, които се крият от избирателите зад стените на парламента са недостойни да представляват българския народ

Пожар в Краснодар: Отломки от дронове удариха нефтозавод

Пожар в Краснодар: Отломки от дронове удариха нефтозавод

Свят Преди 2 часа

Част от техническото оборудване в обекта е повредено

Ужас в Индонезия: Броят на жертвите след бедствията се увеличи

Ужас в Индонезия: Броят на жертвите след бедствията се увеличи

Свят Преди 2 часа

Близо 3000 семейства, останали без дом, са били евакуирани в осигурени от държавата убежища

<p>Бойко Борисов:&nbsp;Силата не само на ГЕРБ, но и на другите партии са кметовете</p>

Старт на Националната академия на младежките структури на ГЕРБ

България Преди 3 часа

Младежките структури на партията от цялата страна ще дискутират теми, свързани с външната политика, еврозоната, финансите, правосъдието и туризма

<p>Бившата дясна ръка на Зеленски&nbsp;отива на фронтовата линия след оставката си</p>

Бившата дясна ръка на Зеленски, Андрий Ермак, отива на фронтовата линия след оставката си

Свят Преди 3 часа

Ермак подаде оставка след обиск на дома му, проведен от Националното бюро за борба с корупцията, като обяви намерението си да отиде на фронта

<p>Никулден без българска риба? Рибари алармират за аномалия</p>

Никулден без българска риба? Рибари алармират, че "тази година морето е празно"

България Преди 4 часа

Рибари от Ахтопол алармират за необичайно беден улов, а пазарите изобилстват с вносна риба

Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас

Високи цени и маркетингови хитрости - Черният петък у нас

Свят Преди 4 часа

Офертите се удължават, а потребителите харчат повече онлайн

Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

Поройни дъждове съсипаха оранжериите в Югозападна България

Свят Преди 4 часа

Марулите в оранжериите са напълно унищожени

Арести в Хонконг: 11 задържани след смъртоносния пожар

Арести в Хонконг: 11 задържани след смъртоносния пожар

Свят Преди 4 часа

Огънят бързо обхвана седем от осемте 32-етажни блока в комплекса, които били покрити с бамбукови скелета и зелени мрежи, а също и с изолираща пяна за ремонтите

<p>Руски пропагандни твърдения за Купянск опровергани от Киев</p>

Киев: Украинските сили все още се сражават в Купянск, градът не е паднал

Свят Преди 4 часа

Русия превзе Купянск още в първите седмици на инвазията през 2022 г., но по-късно същата година украинските войски си го върнаха

След смъртоносната стрелба - САЩ затягат контрола върху чужденците

След смъртоносната стрелба - САЩ затягат контрола върху чужденците

Свят Преди 5 часа

"САЩ спира да издава решения по молби за убежище, докато не бъдем сигурни, че всеки чужденец е внимателно проверен в максимално висока степен"

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg
1

Коледна украса с рога от елен

sinoptik.bg
1

Рядка орхидея цъфна в Ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg

Думите, които ще ни донесат късмет в събота – 29 ноември!

Edna.bg

Сапунджиева от “Игри на волята”: Чикагото трябва да спечели! (ВИДЕО)

Edna.bg

Историята на Новак Джокович, разказана от родителите му

Gong.bg

Голям скандал разтърси падока! Арестуваха бивш пилот от Формула 1

Gong.bg

Дъждовен уикенд с валежи в събота, възможно е да падне и сняг

Nova.bg

Родителите на тенис легендата Новак Джокович за пътя му към върха

Nova.bg