Половината от населението на света е заразено с тази бактерия

Г астритът е едно от най-често срещаните заболявания на стомаха. Възпалението често протича без болка, което може да бъде объркващо. Гастроентерологът Наталия Игоревна Трофимовская разказва за причините за гастрита, методите на лечение и подходящото хранене.

(Във видеото: Какво означава „нервен стомах“ и как можем да го контролираме)

Какво е гастрит?

Диагнозата „гастрит“ обединява група заболявания с един основен симптом – възпаление на стомашната лигавица. Според данни на Министерството на здравеопазването има 462 случая на 100 000 души – приблизително по един човек на вагон в метрото в пиков час.

Гастритът може да бъде остър (до три месеца) или хроничен.

Причини

Възпалението може да бъде резултат от един или няколко фактора.

Инфекция

Най-честата причина е бактерията Helicobacter pylori. Според Световната гастроентерологична асоциация половината от населението на света е заразено. В Русия – около 38,8%. Въпреки това не всички заразени развиват гастрит – важна роля играят генетични фактори и начин на живот.

H. pylori не е единствената причина. Възпаление могат да предизвикат и други бактерии, вируси, гъбички и паразити, макар и много по-рядко.

Алкохол и тютюнопушене

Алкохолът отслабва защитата на стомашната лигавица. Честата употреба в големи количества може да доведе до алкохолен гастрит.

Никотинът нарушава кръвоснабдяването и защитните механизми на стомаха. Пушачите по-често развиват атрофичен гастрит – рисков фактор за рак на стомаха.

Важно:

Храната НЕ причинява гастрит. Дори пикантните храни не предизвикват възпаление, а могат да намалят секрецията на киселина. Джинджифилът и лютите чушки съдържат вещества, които дори подпомагат възстановяването на лигавицата.

Лекарства

НСПВС (ибупрофен, диклофенак, нимезулид) дразнят лигавицата. При честа употреба могат да предизвикат гастрит и язви. Рискът е по-висок при хора, заразени с H. pylori.

Стрес

Физиологичният стрес след тежка травма или операция може да доведе до гастрит. Емоционалният стрес също може да влияе на храносмилателната система.

Болести

Гастрит може да се развие при болест на Крон, васкулит, саркоидоза. Съществува и автоимунен гастрит – когато тялото атакува собствените клетки на стомаха. Често съпътства други автоимунни заболявания като тиреоидит на Хашимото или диабет тип 1.

Симптоми

Стомашната лигавица няма рецептори за болка – затова гастритът често е тих. Но H. pylori може да предизвика диспепсия:

болка в горната част на корема

гадене и повръщане

киселини

чувство за тежест

Важно: Диспепсията при H. pylori е отделно състояние – не винаги означава гастрит.

Диагностика

Само тест за H. pylori не е достатъчен. Нужна е гастроскопия с биопсия.

Тестове

13C-уреазен дихателен тест – най-точният (94% чувствителност).

Антигенен тест от изпражнения – висока специфичност, по-ниска чувствителност.

Кръвни тестове – показват минала инфекция, не са подходящи за диагностика.

Гастроскопия

Позволява оглед на лигавицата и вземане на проби за изследване. Лекарите препоръчват скринингова гастроскопия след 40–45 години, дори без оплаквания.

Лечение

Зависи от причината. Понякога гастритът отшумява сам (например вирусен или медикаментозен).

Хроничен гастрит

Най-често е свързан с H. pylori или автоимунни процеси.

Автоимунният гастрит не се лекува, но пациентите се проследяват.

H. pylori гастрит се лекува с комбинация от антибиотици + инхибитор на протонната помпа (14 дни). Често се добавя и бисмутов препарат.

Месец след терапията се прави контролен тест. Ако лечението не е ефективно, се назначава нов режим.

Диета

Няма специална диета за гастрит. Но при диспепсия е добре да се ограничат:

трудно смилаеми храни

газирани напитки

бобови

броколи, карфиол

нишестени храни

Те не причиняват гастрит, но повишават газообразуването.

Алтернативни методи

Билките и хомеопатията нямат доказана ефективност и могат да забавят правилното лечение.

Превенция

ограничаване на алкохол и цигари

умерена употреба на обезболяващи

балансирано хранене

гастроскопия след 40–45 г.

Накратко

Гастритът е възпаление на стомашната лигавица, най-често причинено от Helicobacter pylori, но може да бъде свързано и с алкохол, лекарства, автоимунни и инфекциозни заболявания. Често протича без симптоми. Диагнозата се поставя с тест за H. pylori и гастроскопия с биопсия. Лечението включва комбинация от антибиотици и медикаменти, намаляващи киселинността. Няма специална диета, но някои храни могат да предизвикат дискомфорт.

Текстът е с изцяло информативна цел и не замества медицинска консултация – при симптоми или съмнения за гастрит потърсете лекар.