Първата съпруга на Джордж Клуни изненада с нов външен вид на червения килим

1 декември 2025, 10:35
Първата съпруга на Джордж Клуни изненада с нов външен вид на червения килим
П ървата съпруга на Джордж Клуни, актрисата и режисьор Талия Балсам, направи рядка поява на червения килим, изглеждайки драстично различно от ранните си холивудски дни.

На снимката до съпруга си, звездата от „Mad Men“ Джон Слатъри, на прожекцията на „Нюрнберг“ в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк, 66-годишната актриса зашемети с непринудено шикозен стил. Талия бе облечена в елегантно черно поло, пъхнато в разкроени дънки с висока талия, комбинирани с блейзър със сатенени ревери и големи очила. Топлокафявата ѝ коса беше оформена с обем със сешоар, което допълваше изискания и минималистичен вид.

Междувременно 63-годишният Джон остана верен на класическия си стил с черен костюм и разкопчана бяла риза, съчетавайки характерната си сребриста прическа с очила с черни рамки. Феновете, които помнят Талия от ранните ѝ години като млада звезда през 80-те и краткия ѝ брак с Джордж Клуни от 1989 до 1993 г., бяха изненадани от нейния преобразен, но елегантен външен вид. Двойката изглеждаше спокойна и обичлива, позирайки рамо до рамо пред фотографите.

Появата им на събитието бе рядък общ излет за дългогодишните партньори, които са женени от 1998 г. и обикновено държат отношенията си далеч от светлината на прожекторите. Те имат един син. Джордж и Талия се запознават през 1984 г., докато участват в местна театрална постановка, и бързо се влюбват. Връзката им обаче не трае дълго и Талия слага край.

През това време Джордж се среща с актрисата Кели Престън (покойната бъдеща съпруга на Джон Траволта) от 1987 до 1989 г., като двамата дори осиновяват прасе с коремче на име Макс, което той запазва след раздялата.

Години по-късно той и Талия се свързват отново и отношенията им се развиват бързо. Джордж ѝ предлага брак през 1989 г., а през декември същата година двамата отлитат за Лас Вегас и сключват брак. В началото всичко върви добре, но само три години по-късно отношенията им започват да се влошават. „Беше много труден период“, споделя Клуни пред Vanity Fair. „И по средата на всичко това имах кървяща язва и бях много болен.“

До 1992 г. той подава молба за развод, който е финализиран на следващата година. „Вероятно – определено – не бях човек, който е трябвало да се жени по това време“, признава той. „Просто не чувствам, че дадох на Талия честен шанс. Аз бях отговорен за провала на този брак.“

Талия произхожда от актьорско семейство – тя е дъщеря на Мартин Балсам и Джойс Ван Патън и племенница на актьора Дик Ван Патън.

Тя започва актьорската си кариера в края на 70-те години, по същото време като бившия си съпруг, и получава първата си значима роля през 1977 г. в ситкома „Щастливи дни“. През следващите десетилетия участва в редица повтарящи се и поддържащи роли в телевизията и киното.

Най-известните ѝ участия включват ролите ѝ в сериалите „Родина“ и „Лудите мъже“, както и появата ѝ срещу Сара Джесика Паркър в сериала на HBO „Развод“ от 2016 до 2019 г.

