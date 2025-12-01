България

"Магазин за хората" поставя щандове с над 45 артикула в супермаркети в Пловдивско

Асортиментът включва продукти от базовата потребителска кошница и най-търсените от българските производители

1 декември 2025, 11:32
Източник: iStock Photos/Getty Images

„Магазин за хората“ ЕАД, Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз – Пловдив подписаха договор за стратегическо партньорство, в резултат на който през декември 2025 г. в 70 стационарни и един мобилен магазин на ТВ КООП ще бъде обособен специален щанд с асортимент, доставян от дружеството.

Асортиментът включва над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти от български производители — олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост.

Продуктите ще се предлагат в магазините КООП на атрактивни, всекидневно достъпни цени, съпоставими с промоционалните оферти на големите търговски вериги. Цените ще се поддържат на това ниво всеки ден, в съответствие с концепцията „Всеки ден ниска цена“, информират от дружеството.

От там уверяват, че достъп до стоките от първа необходимост на достъпна цена ще имат хората в 55 по-малки населени места в Пловдивска област.

Източник: БГНЕС    
Магазин за хората Пловдив
.

