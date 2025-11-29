Какви бяха първите думи на Сапнуджиева след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно

П ървият истински срив за Десислава Сапунджиева не идва от глад, напрежение в племето или загубена битка на Арената, а от гласа на най-близкия ѝ човек. Минути след като напуска „Игри на волята“, след почти 3-месечна изолация, тя най-после успява да чуе майка си Нели - момент, който я връща към това, което е било нейната най-голяма сила през цялото състезание.

Тя споделя, че се е представила повече от достойно и че няма да забрави емоцията, когато за първи път след предаването чува своята майка: „Бях щастлива и разбита едновременно. Това бяха първите ми истински сълзи след края на “Игри на волята“.

На въпроса какво е казала на родителите си веднага след отпадането, Деси признава, че е дала всичко от себе си, но просто не е бил нейния ден“. Баща ѝ споделя, че е бил толкова притеснен, че дори е спрял да ходи на риболов.

Какво всъщност ѝ се е сторило най-трудно? „Гладът беше най-трудното нещо, никога не съм гладувала толкова много преди!“ - споделя Десислава пред родителите си.

И въпреки това Сапунджиева остава благодарна - за арената, за хората, за уроците и за онзи един глас, който отново я свързва с дома.

Какво още каза Сапунджиева на родителите си веднага след като напусна на крачка от финала в “Игри на волята”?

Гледай цялото видео, за да разбереш.

Източник: NOVA    
