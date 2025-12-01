Блясък като от миналия век: Балът на дебютантките събра кралски особи и звезди в Париж

О чакването за тазгодишния „Le Bal des Débutantes“ – известен още като „Le Bal“ – нарастваше седмици наред в TikTok, където се появяваха безброй видеа с прогнози и обяснения какво предстои.

Престижният бал на дебютантките, достъпен само с покани, отдавна се смята за своеобразен „Met Gala“ за тийнейджъри, наследници и млади кралски особи, облечени във висша мода. Последното издание, проведено в хотел „Shangri-La Paris“ – истински декор, достоен за Мария Антоанета – също не разочарова по отношение на блясък и старовремска елегантност.

Angela Bassett and Courtney B. Vance's daughter, Bronwyn Vance, made her debut as a debutant in Paris✨



This precious moment took place at The annual Le Bal des Débutantes.



Както традицията повелява, дебютантките и техните семейства пристигнаха в Париж по време на седмицата на Деня на благодарността, за да се подготвят за събитието, да репетират танците си и да изберат диамантените си бижута от V Muse. Тази година Каролина Лансинг – внучка на дизайнерката Каролина Ерера – дебютира, придружена от по-малкия си брат Магнус Лансинг като свой кавалер. За големия момент тя избра черно-бяла рокля на точки с дължина до пода, без презрамки, с пола тип камбанка, панделка и съответстващ пояс – творение на Уес Гордън, креативен директор на Carolina Herrera.

Лансинг сподели, че е потърсила и съвет от своята баба. „В крайна сметка отдадохме почит на първата колекция на баба ми“, каза тя пред Vogue. „Тази колекция включваше много точки, затова решихме да направим черно-бяло с ниска талия и волани, както и голяма панделка, защото ни се струваше много ‘Каролина’. Има много неща, които се случват, но е и много елегантна и семпла едновременно.“ Тя допълни визията си с панделка и антична брошка с диаманти и сапфири: „Иглата веднага ми напомни за дядо ми, когато я видях, а той почина съвсем наскоро, през март.“ В края на вечерта брат ѝ на шега сложи панделката ѝ като огромна папионка.

Princess Eulalia of Orléans-Bourbon and Albert Windsor, Princess Isabelle of Orléans, Princess Eugenia von Hohenzollern, and Lady Araminta Spencer-Churchill led the Royal and Noble Debutantes and Cavaliers at 'Le Bal des Débutantes' in Paris last night.



Посещението на „Le Bal“ е утвърдена традиция сред наследниците на знаменитости – Лили Колинс, Маргарет Куоли, Епъл Мартин, Ава Филип и Скаут Уилис са сред миналите участнички. Този път Бронвин Голдън Ванс – дъщеря на актьорите Анджела Басет и Кортни Б. Ванс – беше готова за своя звезден момент. Студентката от Харвард откри празненствата в рококо балната зала с традиционния танц баща-дъщеря. Ванс се плъзна по дансинга с тюлена рокля в цвят слонова кост с позлатени детайли, проектирана от френския кутюрьор Стефан Ролан. Подобно на Лансинг, тя избра брат си близнак Слейтър Ванс за кавалер.

„Мисля, че ‘Le Bal’ означава да бъдеш в компанията на успешни жени на моята възраст от цял свят – много рядко можеш да споделиш такава красива вечер с млади момичета, които бавно достигат зряла възраст“, каза Ванс преди събитието. „Това е момент да ценим приятелствата с жени, които имат сходни стремежи в живота. Но въпреки това всички сме толкова различни, така че това е шанс да разцъфнем и да срещнем много нови хора, което според мен много хора не успяват да направят. Чувствам се много благословена, че имам тази възможност.“

Among those making their debut at the glamorous event were Angela Bassett's daughter Bronwyn Golden Vance, Lady Araminta Spencer-Churchill, and Carolina Lansing, granddaughter of Carolina Herrera.

Тази индивидуалност пролича и във впечатляващия моден спектър на вечерта. Елиза Линдрот – дъщеря на интериорната дизайнерка Аманда Линдрот и бахамския предприемач Орян Линдрот, и студентка в Американския университет в Париж – носеше скулптурна почти бяла визия с пайети от Рик Оуенс, придружена от кавалера Антониус Майер. Руби Кемпър, с кавалер Габриел Гледил, се появи в бебешко розова рокля Chrome Hearts с висока цепка и огърлица със сини скъпоценни камъни. Сара Бей – дъщеря на известната авторка Джанис Лий и милиардера и изпълнителен директор на частни капиталови инвестиции Джоузеф Бей – избра сребриста тюлена рокля с волани от Оскар де ла Рента, покрита с каскадни флорални пайети, и дебютира с брат си Джеймс Бей. Джилиан Чан – дъщеря на китайско-тайландския режисьор Питър Чан и актрисата Сандра Нг – блесна в сапфирено синя рокля на Georges Hobeika. Ела Уадия – праправнучка на Мохамед Али Джина, основателя на Пакистан – носеше богато украсена рокля на Elie Saab. Сред най-ярките модни моменти беше и появата на германската принцеса Евгения фон Хоенцолерн в черна до пода рокля, обсипана с пайети от Natan.

В тазгодишното издание на Le Bal участваха и много представители на съвременни кралски фамилии. Сред тях – звездата от корицата на Tatler лейди Араминта Спенсър-Чърчил, дъщеря на 12-ия херцог на Малборо, облечена в Armani Privé; Нейно Кралско Височество принцеса Еулалия Орлеан Бурбон с впечатляваща тиара и рокля на Тони Уорд; Нейно Кралско Височество принцеса Изабел д'Орлеан в рокля на Антонио Грималди. Габриел Янсенс де Балкани – правнучка на последния крал и кралица на Италия – дебютира в тоалет на италианската дизайнерка Луиза Бекария.

В основата си „Le Bal“ е и благотворително събитие с висок профил. Тази година балът подкрепи две каузи: Асоциацията за кардиологични изследвания от плода до възрастния, която работи за подобряване на грижите за деца със сърдечни дефекти в болница Necker–Enfants Malades, и Детската болница „Мария Фарери“ в долината Хъдсън, Ню Йорк.

След традиционния танц баща-дъщеря дебютантките изпълниха валс с кавалерите си под акомпанимента на жив оркестър. Кулминацията на вечерта – официалното представяне на дебютантките – беше наблюдавана от семействата им и специалните гости, които сияеха от гордост. Докато младежите минаваха през залата подобно на дефиле, въздухът се изпълни със звън на чаши Laurent-Perrier. Танците продължиха до малките часове, когато токчетата и диамантените диадеми постепенно отстъпиха място на удобни маратонки.