Блясък като от миналия век: Балът на дебютантките събра кралски особи и звезди в Париж

Престижният бал на дебютантките, достъпен само с покани, отдавна се смята за своеобразен „Met Gala“ за тийнейджъри, наследници и млади кралски особи

1 декември 2025, 11:26
Блясък като от миналия век: Балът на дебютантките събра кралски особи и звезди в Париж
О чакването за тазгодишния „Le Bal des Débutantes“ – известен още като „Le Bal“ – нарастваше седмици наред в TikTok, където се появяваха безброй видеа с прогнози и обяснения какво предстои.

Престижният бал на дебютантките, достъпен само с покани, отдавна се смята за своеобразен „Met Gala“ за тийнейджъри, наследници и млади кралски особи, облечени във висша мода. Последното издание, проведено в хотел „Shangri-La Paris“ – истински декор, достоен за Мария Антоанета – също не разочарова по отношение на блясък и старовремска елегантност.

Както традицията повелява, дебютантките и техните семейства пристигнаха в Париж по време на седмицата на Деня на благодарността, за да се подготвят за събитието, да репетират танците си и да изберат диамантените си бижута от V Muse. Тази година Каролина Лансинг – внучка на дизайнерката Каролина Ерера – дебютира, придружена от по-малкия си брат Магнус Лансинг като свой кавалер. За големия момент тя избра черно-бяла рокля на точки с дължина до пода, без презрамки, с пола тип камбанка, панделка и съответстващ пояс – творение на Уес Гордън, креативен директор на Carolina Herrera.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue (@voguemagazine)

Лансинг сподели, че е потърсила и съвет от своята баба. „В крайна сметка отдадохме почит на първата колекция на баба ми“, каза тя пред Vogue. „Тази колекция включваше много точки, затова решихме да направим черно-бяло с ниска талия и волани, както и голяма панделка, защото ни се струваше много ‘Каролина’. Има много неща, които се случват, но е и много елегантна и семпла едновременно.“ Тя допълни визията си с панделка и антична брошка с диаманти и сапфири: „Иглата веднага ми напомни за дядо ми, когато я видях, а той почина съвсем наскоро, през март.“ В края на вечерта брат ѝ на шега сложи панделката ѝ като огромна папионка.

Посещението на „Le Bal“ е утвърдена традиция сред наследниците на знаменитости – Лили Колинс, Маргарет Куоли, Епъл Мартин, Ава Филип и Скаут Уилис са сред миналите участнички. Този път Бронвин Голдън Ванс – дъщеря на актьорите Анджела Басет и Кортни Б. Ванс – беше готова за своя звезден момент. Студентката от Харвард откри празненствата в рококо балната зала с традиционния танц баща-дъщеря. Ванс се плъзна по дансинга с тюлена рокля в цвят слонова кост с позлатени детайли, проектирана от френския кутюрьор Стефан Ролан. Подобно на Лансинг, тя избра брат си близнак Слейтър Ванс за кавалер.

„Мисля, че ‘Le Bal’ означава да бъдеш в компанията на успешни жени на моята възраст от цял свят – много рядко можеш да споделиш такава красива вечер с млади момичета, които бавно достигат зряла възраст“, каза Ванс преди събитието. „Това е момент да ценим приятелствата с жени, които имат сходни стремежи в живота. Но въпреки това всички сме толкова различни, така че това е шанс да разцъфнем и да срещнем много нови хора, което според мен много хора не успяват да направят. Чувствам се много благословена, че имам тази възможност.“

Тази индивидуалност пролича и във впечатляващия моден спектър на вечерта. Елиза Линдрот – дъщеря на интериорната дизайнерка Аманда Линдрот и бахамския предприемач Орян Линдрот, и студентка в Американския университет в Париж – носеше скулптурна почти бяла визия с пайети от Рик Оуенс, придружена от кавалера Антониус Майер. Руби Кемпър, с кавалер Габриел Гледил, се появи в бебешко розова рокля Chrome Hearts с висока цепка и огърлица със сини скъпоценни камъни. Сара Бей – дъщеря на известната авторка Джанис Лий и милиардера и изпълнителен директор на частни капиталови инвестиции Джоузеф Бей – избра сребриста тюлена рокля с волани от Оскар де ла Рента, покрита с каскадни флорални пайети, и дебютира с брат си Джеймс Бей. Джилиан Чан – дъщеря на китайско-тайландския режисьор Питър Чан и актрисата Сандра Нг – блесна в сапфирено синя рокля на Georges Hobeika. Ела Уадия – праправнучка на Мохамед Али Джина, основателя на Пакистан – носеше богато украсена рокля на Elie Saab. Сред най-ярките модни моменти беше и появата на германската принцеса Евгения фон Хоенцолерн в черна до пода рокля, обсипана с пайети от Natan.

В тазгодишното издание на Le Bal участваха и много представители на съвременни кралски фамилии. Сред тях – звездата от корицата на Tatler лейди Араминта Спенсър-Чърчил, дъщеря на 12-ия херцог на Малборо, облечена в Armani Privé; Нейно Кралско Височество принцеса Еулалия Орлеан Бурбон с впечатляваща тиара и рокля на Тони Уорд; Нейно Кралско Височество принцеса Изабел д'Орлеан в рокля на Антонио Грималди. Габриел Янсенс де Балкани – правнучка на последния крал и кралица на Италия – дебютира в тоалет на италианската дизайнерка Луиза Бекария.

В основата си „Le Bal“ е и благотворително събитие с висок профил. Тази година балът подкрепи две каузи: Асоциацията за кардиологични изследвания от плода до възрастния, която работи за подобряване на грижите за деца със сърдечни дефекти в болница Necker–Enfants Malades, и Детската болница „Мария Фарери“ в долината Хъдсън, Ню Йорк.

След традиционния танц баща-дъщеря дебютантките изпълниха валс с кавалерите си под акомпанимента на жив оркестър. Кулминацията на вечерта – официалното представяне на дебютантките – беше наблюдавана от семействата им и специалните гости, които сияеха от гордост. Докато младежите минаваха през залата подобно на дефиле, въздухът се изпълни със звън на чаши Laurent-Perrier. Танците продължиха до малките часове, когато токчетата и диамантените диадеми постепенно отстъпиха място на удобни маратонки.

