Кола се вряза в заведение за бързо хранене във Враца, двама са в болница

При инцидента са пострадали шофьорът и негов спътник

1 декември 2025, 11:16
Кола се вряза в заведение за бързо хранене във Враца, двама са в болница
Източник: iStock photos/Getty images

Д вама души са в болница след катастрофа във Враца. Автомобил със софийска регистрация се е врязал в заведение за бързо хранене.

При инцидента, станал в нощта срещу понеделник, са пострадали шофьорът на колата и негов спътник. Те са на 25 и 22 години, и са настанени в плевенска болница. Единият е с фрактура на крайник, а другият е с травма на главата, съобщиха от дирекцията на полицията в Плевен. 

Двамата най-вероятно са се движили с превишена скорост, тъй като ударът е бил толкова силен, че са минали през бариерата на паркинг на голяма верига магазини във Враца, врязали са се в бар-грила, минали са и през метално заграждение и са спрели на жп релсите.

След инцидента двамата са избягали, но по-късно са се предали на полицията в Червен Бряг. Не е ясно дали на място да били тествани за алкохол и наркотици.

Източник: БГНЕС    
Враца заведение катастрофа
Опашка пред БНБ за стартовите пакети с български евромонети

Първата съпруга на Джордж Клуни изненада с нов външен вид на червения килим

6 глоби имал шофьорът, убил полицай край Требич

Легендата на българския футбол Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Как да подходим, ако котката погълне предмет

<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Преди 2 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Преди 2 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Преди 2 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Преди 2 дни

Идва Студената суперлуна - последното пълнолуние за 2025 г.

Любопитно Преди 35 минути

Затворници прокопаха дупка в стената, но полицията осуети плана им за бягство

Свят Преди 40 минути

Френските затвори са печално известни с пренаселеността си

.

Мъртва и напъхана в куфар – откриха изчезнала инфлуенсърка Стефани Пийпер

Свят Преди 1 час

Пийпер изчезна на 23 ноември, след като се прибира от коледно парти,

<p>Решаваща седмица за дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна&nbsp;</p>

Кая Калас: Ясно е, че Русия не иска мир, трябва да подготвим Украйна

Свят Преди 1 час

По нейните думи тази седмица може да бъде решаваща за дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна

<p>Тестваме Sportage, бестселърът на Kia в Европа и България</p>

Тестваме Sportage, бестселърът на Kia в Европа и България

Технологии Преди 1 час

Дизайн, който не те оставя равнодушен, добро оборудване и много широка палитра от опции за задвижване, всичко това прави Kia Sportage един от първите избори в C-SUV сегмента

14-годишен печели награда за оригами, издържащо 10 000 пъти теглото си

Любопитно Преди 1 час

Тийнейджърът от Ню Йорк спечели 25 000 долара за изследователски проект

Европрокуратурата обвини бившите кмет и областен управител на Варна в измама с евросредства

България Преди 1 час

Очакваните щети за бюджета на ЕС са приблизително 2,8 милиона евро

Президентът на Венецуела Николас Мадуро

Венецуела: Тръмп отправя колониална заплаха и агресия

Свят Преди 1 час

Вашингтон предлага награда от 50 милиона долара за информация, водеща до ареста на Мадуро

<p>Психологията на слабостта в Европа</p>

"Губим увереност и потъваме във фатализъм": Психологията на слабостта в Европа

Свят Преди 1 час

Време е Европейският съюз да се откаже от провалената стратегия "реагирай, надявай се, повтори"

Важна информация за винетките в евро

Пари Преди 1 час

Онлайн плащанията ще се обработват изцяло в новата валута

Психолог: 5 знака, че излизате с нарцисист

Любопитно Преди 1 час

Терминът „нарцисист“ нашумя изключително много, но как всъщност се държи такъв човек във връзка?

<p>Най-лесният начин да свържете Android с Windows</p>

Как да синхронизираме Android и Windows устройства

Технологии Преди 1 час

Двете платформи могат да работят в една екосистема

Франция се готви за обща стачка срещу проектобюджета за 2026 г.

Свят Преди 1 час

Синдикатите смятат, че разпоредбите не са благоприятни за служителите в обществените институции и компании

Имен ден празнуват всички, които носят името Наум

Любопитно Преди 1 час

"Ето по планините са стъпките на благовестника, който възвестява мир!"

Зеленски разговаря с ръководителите на НАТО и ЕК, какво обсъдиха

Свят Преди 1 час

Нова непреодолима бариера разделя Газа на две части?

Свят Преди 1 час

Изпълнението на американския мирен план за Газа е в застой

