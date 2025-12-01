Кола се вряза в заведение за бързо хранене във Враца, двама са в болница

Д вама души са в болница след катастрофа във Враца. Автомобил със софийска регистрация се е врязал в заведение за бързо хранене.

При инцидента, станал в нощта срещу понеделник, са пострадали шофьорът на колата и негов спътник. Те са на 25 и 22 години, и са настанени в плевенска болница. Единият е с фрактура на крайник, а другият е с травма на главата, съобщиха от дирекцията на полицията в Плевен.

Двамата най-вероятно са се движили с превишена скорост, тъй като ударът е бил толкова силен, че са минали през бариерата на паркинг на голяма верига магазини във Враца, врязали са се в бар-грила, минали са и през метално заграждение и са спрели на жп релсите.

След инцидента двамата са избягали, но по-късно са се предали на полицията в Червен Бряг. Не е ясно дали на място да били тествани за алкохол и наркотици.