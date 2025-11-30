Любопитно

Мария Илиева: Научих се да избирам себе си всеки ден

Певицата говори за пътя си през годините и за това как славата я е променила

30 ноември 2025, 10:30
В откровен разговор пред Мон Дьо Мария Илиева говори за пътя си през годините и за това как славата я е променила.

„Когато бях млада, много исках непременно да се харесам на всички. Днес това не ме интересува“, споделя тя.

Певицата признава, че животът на публична личност е научил тежки уроци: „Научих колко жестоки могат да бъдат хора, които дори не те познават. Колко огромна злоба може да се отприщи, когато маса хора усети, че някой е по-слаб в момента. Това те калява – волята, търпението, егото.“

Източник: NOVA

Мария разказва, че първият момент, в който е осъзнала, че е звезда, е дошъл още с първия ѝ сингъл „Лунен сън“. „Дори нямах пари да си купя дрехи, но хората ме спираха на улиците, плачеха. Благоговението към таланта беше огромно.“ Според нея обаче, динамиката на днешния свят и социалните мрежи са намалили времето за внимание до три секунди, което „убива изкуството“.

След години в индустрията, тя вече не се стреми към перфектност за очите на обществото. „Тези, които ме усещат и с които вибрираме на една честота, ме приемат такава, каквато съм. Продължаваме заедно, дори когато не съм перфектна.“

Източник: NOVA

Физическата и психическата форма за Мария също са резултат на дисциплина и упоритост. След раждането на дъщеря ѝ София, тя сваля близо 40 килограма за четири години с помощта на хранителен режим и медицинска подкрепа. „Всичко е обратимо – включително психическото здраве. Когато си разклатен и не се харесваш, е лесно да се подадеш на депресия.“

Навръх рождения си ден Мария пуска новия си сингъл „Diva Diva“, първият ѝ видео дуэт с жена – Прея. „Искам музика от светло място. Песента е за вътрешната сила и женската подкрепа – не само в социалните мрежи, а истинска, искрена.“

След 25 години на сцена, Мария Илиева остава устойчива и вдъхновяваща. „Ентусиазмът, идеите и мечтите ми са все толкова живи и трепетни, колкото когато започвах. Истинската битка днес е със шума и посредствеността, които опустошават културата. Но стойностното изкуство задава стандарти и не може да бъде изместено.“

Източник: NOVA

В личния ѝ живот спокойствието идва от любовта и семейството. „Вярност и преданост са неизменни. Учим се да бъдем мъдри и щастливи, въпреки предизвикателствата.“

За Мария Илиева най-важното, което е научила, е да избира себе си всеки ден. С всяка нова песен, с всеки нов проект, тя напомня на публиката си: стойте вярни на себе си, не позволявайте на обществото да определя стойността ви и пазете своята вътрешна светлина.

Източник: NOVA    
