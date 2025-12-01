Любопитно

Трагедията на момчето, което живя в балон: Историята на Дейвид Ветър, докоснала света

Момчето страда от SCID, рядко генетично заболяване, което го лишава от функционираща имунна система

1 декември 2025, 10:50
Н а 21 септември 1971 г. в Хюстън, Тексас, се ражда Дейвид Ветър. Само 20 секунди по-късно той е поставен в стерилен пластмасов балон. Причината е тежък комбиниран имунодефицит (SCID) – рядко генетично заболяване, което го лишава от функционираща имунна система. Всеки контакт с микроби би могъл да бъде смъртоносен, пише India Today

В продължение на 12 години Дейвид живее в този защитен балон, напълно изолиран от външния свят. Неговата история е едновременно сърцераздирателна и вдъхновяваща, като повдига въпроси за етиката, медицинската отговорност и цената на човешкия живот.

Лекари, учени и семейството му полагат неимоверни усилия, за да осигурят на Дейвид възможно най-нормално детство. Инженери от НАСА дори му конструират специален скафандър, за да може да излиза от балона.

Истинската история на Дейвид Раймър – момчето, отгледано като момиче

Дейвид се учи дистанционно, празнува рождени дни и дори мечтае да види звездите. За съжаление, животът му приключва трагично след неуспешна медицинска процедура, но неговото наследство променя медицината завинаги.

Роден с рядко заболяване

Състоянието на Дейвид, SCID, е генетично и засяга само момчета. Родителите му, Керъл Ан и Дейвид Дж. Ветър, вече са загубили едно дете от същото заболяване. Когато Дейвид се ражда, лекарите незабавно го поставят в пластмасов изолатор, за да го предпазят от инфекции. Първоначално те се надяват, че състоянието му може да се подобри до двегодишна възраст, но това така и не се случва.

Живот в балон

Дейвид прекарва целия си живот в специално изградени стерилни камери. Дори най-малкото излагане на бактерии или вируси би могло да му коства живота. Дните му преминават в уроци, разговори с лекари и срещи с посетители през защитна бариера. Въпреки изолацията, той е будно, любопитно и жадно да научи повече за света дете според хората, които са го познавали.

Скафандърът, създаден от НАСА

Когато Дейвид е на шест години, инженери от НАСА проектират специален скафандър, който му позволява да излиза извън балона. Скафандърът е свързан с изолатора му чрез тунел и се поддържа напълно стерилен. Въпреки че обличането му изисква сложен процес от 24 стъпки, скафандърът дарява Дейвид с мигове свобода. На 29 юли 1977 г. за първи път майка му успява да го прегърне, докато той е в скафандъра.

Рискова медицинска процедура

През 1983 г. лекарите предлагат ново лечение – трансплантация на костен мозък от сестра му Катрин. За разлика от традиционните трансплантации, които изискват пълно съвпадение, тази носи рискове. Семейството се съгласява с надеждата да даде на Дейвид шанс за нормален живот. За съжаление, чрез трансплантацията в организма му попада вирусът на Епщайн-Бар, който предизвиква лимфом (рак). Само четири месеца по-късно, на 12-годишна възраст, Дейвид умира.

Наследство, което спасява животи днес

Въпреки че животът на Дейвид е кратък, неговата история променя начина, по който лекарите разбират и лекуват SCID. Неговият случай дава тласък за разработването на по-добри методи за лечение, включително генна терапия, и вдъхновява създаването на Центъра „Дейвид“ в детската болница в Тексас, посветен на изследването на имунни заболявания. Днес много деца, родени със SCID, могат да водят нормален и здравословен живот благодарение на напредъка, вдъхновен от историята на Дейвид.

Източник: India Today    
