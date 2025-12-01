"Мама ми готвеше": Мъж поиска съпругата му да бъде "денонощна готвачка"

М ъж предизвика скандал, след като поиска от работещата си съпруга да му готви сложни ястия посред нощ с аргумента, че "майка му така е правела".

Тя не само поставила ясни граници, но и потърсила съвет в Reddit.

В Reddit групата r/AmIOverreacting възмутената съпруга пише: „Аз съм човекът, който основно готви вкъщи, и това ми харесва. Съпругът ми обаче настоява да му приготвям сложни ястия късно вечер.“

„Говоря за ястия като ньоки, пайове и руло „Стефани“… Това не би било проблем, ако не работех по цял ден. Вечер съм уморена и мисълта да готвя в полунощ просто ме изтощава“, продължава тя.

Потребителите в Reddit не можеха да повярват на наглостта на този самозабравил се съпруг и нереалистичните му изисквания.

Явно той не е чувал поговорката „Щастлива жена – щастлив живот“, защото авторката на публикацията останала шокирана от реакцията му. Тя учтиво му обяснила, че като е казала „да“ на предложението му за брак, не се е съгласила да му бъде денонощна готвачка и не иска да бъде принуждавана да стои до печката по всяко време, особено след дълъг работен ден.

Това никак не се харесало на съпруга ѝ, който отвърнал, че майка му винаги му е готвила и е очаквал същото от жена си. „Това предизвика скандал и му заявих, че повече няма да го правя. Сега се държи много дистанцирано“, пише тя.

Над 600 потребители заляха публикацията с коментари в подкрепа на разочарованата съпруга. „Ако толкова му се ядат сложни ястия посред нощ, защо не си ги сготви сам?“ – пита един от тях.

„Представи си свят, в който твоята почивка е по-важна от нощните му прищевки“ – шегува се друг, коментирайки абсурдността на ситуацията.

„Ако мъжът ми някога ми каже: "Но мама ми готвеше...", веднага ще го изпратя обратно при нея“ – добавя трети.

„Бих се изсмяла в лицето на мъжа си, ако ми поиска да му готвя сложни ястия в полунощ. Време е да се събуди и да се научи да се оправя сам с храната“ – гласи друг коментар.

