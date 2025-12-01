Затворници прокопаха дупка в стената, но полицията осуети плана им за бягство

Свят

Източник: БТА

З атворници бяха заснети да копаят дупка в стената на затвор в опит да избягат. Видеото, разпространено в края на ноември от британския Mirror, показва около 20 лишени от свобода, събрани около отвора. Опитът им обаче е бил осуетен от полицията, която вероятно е получила предварителна информация и е реагирала навреме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На 27 ноември стана ясно, че двама затворници са успели да избягат от затвора в Дижон, Северна Франция, въоръжени с ножовки, спуснати от въздуха с дронове, както и с одеяла, и в момента са в неизвестност.

Двамата опасни лишени от свобода са успели да избягат, след като получили инструменти, спуснати с дронове на територията на затвора в Дижон. Според полицията те използвали ножовките, за да прережат решетките на килиите си. Единият от бегълците е 19-годишен мъж, разследван за опит за убийство и участие в престъпна група, а другият е 32-годишен, обвинен в отправяне на заплахи и системно домашно насилие срещу съпругата си.

Пазачите открили, че двамата са изчезнали от източния френски затвор малко преди разсъмване. Полицията вече е започнала операция по издирване и предупреди, че бегълците се считат за опасни.

Местни медии, цитиращи синдикалната конфедерация Force Ouvrière, съобщиха, че след като прерязали решетките, двамата използвали одеяла, за да преодолеят оградата с бодлива тел около затвора и да си осигурят свободата. Синдикатът отбелязва, че това бягство е станало въпреки месеци наред отправяни предупреждения за влошаваща се сигурност в Дижон.

В публикация във Facebook организацията предупреждава, че ръководството на затвора отказва "да види реалността на терен" въпреки "повтарящите се сигнали". В поста се казва: "Въпреки многократните ни предупреждения, ръководството избра да продължи в пълната си слепота, отказвайки да види реалността на място."

Бягството е поредното от серия подобни случаи във френската пенитенциарна система. Миналата седмица друг затворник успя да избяга от затвора "Рен-Везен" в Ил е Вилен. Според властите 37-годишният мъж е избягал по време на посещение в планетариум. Министърът на правосъдието Жералд Дарманен незабавно освободи директора на затвора заради пропуска.

"Хората бяха застреляни от упор, това беше клане, касапница"

Френските затвори са печално известни с пренаселеността си. Официални данни от юли показват, че в тях се намират 85 000 лишени от свобода при капацитет само за 62 509 души. Средната заетост достига 135,9 процента, а около 29 затвора надвишават прага от 200 процента.

Няколко синдиката обвиниха министър Дарманен, че отдава приоритет на операциите срещу наркотрафика, вместо да подсигури необходимата подкрепа за затворите. Три синдиката публикуваха съвместно изявление, в което критикуват предполагаемото "пренебрежение" от страна на министъра и твърдят, че той се стреми да поддържа "имиджа си на решителност и реактивност".

Предишни бягства също подчертават проблемите, които измъчват френската затворническа система, включително и бягството на "Мухата", печално известен френски наркобарон. Престъпникът, чието име е Мохамед Амра, избяга през май 2024 г., след като нападатели атакуваха затворническия конвой на пътен пункт. При атаката бяха убити двама надзиратели, а трима други бяха ранени. Полицията започна мащабно издирване, което продължи месеци и завърши с принудителното му екстрадиране от Румъния. След връщането му във Франция Амра беше преместен в нова затворническа институция от типа "супермакс" в северната част на страната.

Източник:  Mirror    
