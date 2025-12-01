Заплаха ли е дигиталното евро за парите ни

Любопитно

Дигитализацията променя начина, по който плащаме

В ръщаме се отново на темата за цифровото евро, защото се сблъскваме в мрежата с уникални дезинформации: от „прогнозата“, че с него ще ни оберат парите, до пълно проследяване с негова помощ на личния ни живот, та чак до въздуха, който дишаме, съобщи Pariteni.bg.

Каква е в действителност истината за заплахите от е-еврото и защо то е нужно на Европа и България, обясняват от Активни потребители?
 
Дигитализацията променя начина, по който плащаме. Използването на пари в брой за извършване на плащания намалява и преминаването към онлайн пазаруване и дигитални плащания се ускорява. Цифровото евро ще бъде електронна форма на пари в брой за дигитализирания свят. Тя би дала възможност на потребителите да използват парите на централната банка в дигитален формат, допълвайки банкнотите и монетите.
 
Ползите
 
Цифровото евро ще улесни живота на хората, като осигури нещо, което в момента не съществува: цифрово средство за плащане, универсално прието в цялата еврозона, за плащания в магазините, онлайн или от човек на човек.

Подобно на парите в брой, цифровото евро би било безрисково, широко достъпно, удобно за ползване и безплатно за основна употреба.

Цифровото евро ще укрепи стратегическата автономност и паричния суверенитет на еврозоната чрез повишаване на ефективността на европейската платежна екосистема като цяло, ще насърчи иновациите.

Новото евро ще увеличи устойчивостта й към потенциални кибератаки или технически смущения, като например прекъсванията на електрозахранването.

Как цифровото евро може да допринесе за стратегическата автономност на Европа?
 
Цифровото евро ще предложи общоевропейско решение за плащане, достъпно в цялата еврозона, в рамките на европейското управление. Дигиталните плащания в еврозоната остават разпокъсани, различни по държави и по случай на употреба. Актуалните европейски решения за цифрови плащания се грижат главно за националните пазари и специфичните случаи на употреба.

За да плащат в европейските страни, потребителите трябва да разчитат на няколко неевропейски доставчици, които сега доминират по-голямата част от тези сделки. Поради това цифровото евро би могло да спомогне и за намаляване на зависимостта на Европа от частни, неевропейски доставчици на платежни услуги, като същевременно действа като противотежест на пазарната си доминация. От своя страна цифровото евро ще предложи платформа, която улеснява доставчиците на платежни услуги да предлагат свои собствени паневропейски решения. Като цяло едно успешно цифрово евро може да превърне Европа в световен лидер в областта на цифровите финанси и цифровите валути на централните банки.

Защо хората ще искат да използват цифровото евро?
 
Цифровото евро ще бъде решение за плащане за всеки повод, за използване по всяко време и навсякъде в еврозоната. Това би било общоприето цифрово средство за плащане, което потребителите биха могли да използват безплатно в магазините, онлайн или от лице на лице. Това би дало възможност на хората да плащат дигитално, докато все още използват публично платежно средство. И ще бъде достъпно както онлайн, така и офлайн.
 
Цифровото евро ще бъде проектирано така, че да осигурява по-високо ниво на поверителност в сравнение с други методи за цифрово плащане, които обикновено се предлагат. Евросистемата няма да идентифицира хората въз основа на техните плащания. Освен това данните за личните сделки от офлайн цифровите плащания в евро ще бъдат известни само на платеца и получателя. Цифровото евро ще бъде безопасно и лесно за използване и също така ще се стреми да насърчи цифровото финансово приобщаване, като гарантира, че никой няма да бъде изоставен. Дигиталното евро ще отговаря на нуждите на хората с увреждания и тези, които нямат достъп до банкова сметка или нямат цифрови или финансови умения.
 
Ще замени ли дигиталното евро пари в брой?
 
Не! Дигиталното евро ще допълни парите в брой, а не ще ги замени. Цифровото евро ще съществува заедно с паричните средства в отговор на нарастващото предпочитание на хората да плащат цифрово, по бърз и сигурен начин. Парични средства ще продължат да бъдат налични в еврозоната, както и другите частни електронни средства за плащане, които в момента се използват.

Източник: Pariteni.bg    
