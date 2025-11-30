Кой е най-безличният участник в "Игри на волята"? (ВИДЕО)

П онякога най-тихите стъпки оставят най-дълбоки следи. Десислава Сапунджиева влезе в „Игри на волята“ като спокойния играч, който не шуми, а действа. Тя стигна до ТОП 10, адаптира се във всяко племе и оцеля там, където другите рухнаха. Но признава, че една дребна стрелба с прашка може да наклони цяла битка.
А дали е била „безлична“ или просто стратег, който не размахва пръст, но минава през огъня тихо? Отговорите ѝ са далеч по-остри, отколкото поведението ѝ на арената.
Какво се случи в последната битка срещу Траян и защо отпадна точно там?
"Не е тайна, че стрелбата ми не беше силната страна. Дори аз бих казала, че беше очевидно. Загубих, защото трасето свършваше с умение, което не владея. Но не съжалявам, това е играта", коментира Сапунджиева.
Защо не успя да обърнеш мъжката коалиция при Феномените?
"Истината е проста - единствената жена в племето, Симона Ръждавичка, искаше да играе с мъжете. А когато няма женско ядро, няма и контра-коалиция", допълва Десислава.
Как се справи с комарите на блатото? И какви белези крие кожата ти от битките в Дуранкулак?
"След Игрите кожата ми буквално крещеше за помощ. Avène ми дадоха точно това, което нямах на Арената - грижа", казва Сапунджиева с благодарност за продуктите на Avène, които получи след последната си битка в Дивия Север.
А с какво иска да бъде запомнена Сапунджиева - отговорът ѝ ще ви остави в размисли...
Може ли жена да спечели "Игри на волята 7"? Кой е най-безличният участник в предаването и защо Сапунджиева се чувстваше най-добре в племето на завоевателите? Гледайте цялото видео, за да разберете.