Кой е най-безличният участник в "Игри на волята"? (ВИДЕО)

Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им: "Новините в жълтите медии са фалшиви"! (ВИДЕО)

Неразказаната история на Брус Лий – пътят към славата и мистерията около смъртта му

Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”

Сапунджиева от “Игри на волята”: Не успях да покажа това, на което съм способна! (ВИДЕО)

Половината от населението на света е заразено с тази бактерия

Какви бяха първите думи на Сапнуджиева след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

П онякога най-тихите стъпки оставят най-дълбоки следи. Десислава Сапунджиева влезе в „Игри на волята“ като спокойния играч, който не шуми, а действа. Тя стигна до ТОП 10, адаптира се във всяко племе и оцеля там, където другите рухнаха. Но признава, че една дребна стрелба с прашка може да наклони цяла битка.

А дали е била „безлична“ или просто стратег, който не размахва пръст, но минава през огъня тихо? Отговорите ѝ са далеч по-остри, отколкото поведението ѝ на арената.

Какво се случи в последната битка срещу Траян и защо отпадна точно там?

"Не е тайна, че стрелбата ми не беше силната страна. Дори аз бих казала, че беше очевидно. Загубих, защото трасето свършваше с умение, което не владея. Но не съжалявам, това е играта", коментира Сапунджиева.

Защо не успя да обърнеш мъжката коалиция при Феномените?

"Истината е проста - единствената жена в племето, Симона Ръждавичка, искаше да играе с мъжете. А когато няма женско ядро, няма и контра-коалиция", допълва Десислава.

Как се справи с комарите на блатото? И какви белези крие кожата ти от битките в Дуранкулак?

"След Игрите кожата ми буквално крещеше за помощ. Avène ми дадоха точно това, което нямах на Арената - грижа", казва Сапунджиева с благодарност за продуктите на Avène, които получи след последната си битка в Дивия Север.

А с какво иска да бъде запомнена Сапунджиева - отговорът ѝ ще ви остави в размисли...

Може ли жена да спечели "Игри на волята 7"? Кой е най-безличният участник в предаването и защо Сапунджиева се чувстваше най-добре в племето на завоевателите? Гледайте цялото видео, за да разберете.