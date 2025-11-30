Любопитно

Кой е най-безличният участник в "Игри на волята"? (ВИДЕО)

Десислава Сапунджиева влезе в предаването като спокойния играч, който не шуми, а действа

30 ноември 2025, 10:44
Какви бяха първите думи на Сапнуджиева след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какви бяха първите думи на Сапнуджиева след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)
Половината от населението на света е заразено с тази бактерия

Половината от населението на света е заразено с тази бактерия
Сапунджиева от “Игри на волята”: Не успях да покажа това, на което съм способна! (ВИДЕО)

Сапунджиева от “Игри на волята”: Не успях да покажа това, на което съм способна! (ВИДЕО)
Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”

Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”
Неразказаната история на Брус Лий – пътят към славата и мистерията около смъртта му

Неразказаната история на Брус Лий – пътят към славата и мистерията около смъртта му
Едно просто изследване предсказва ужасна диагноза преди тестовете

Едно просто изследване предсказва ужасна диагноза преди тестовете
Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им:

Шеф Станислав и Божидара разкриха каква е причината за развода им: "Новините в жълтите медии са фалшиви"! (ВИДЕО)
Стана ясно как ниското кръвно налягане разрушава тялото

Стана ясно как ниското кръвно налягане разрушава тялото

П онякога най-тихите стъпки оставят най-дълбоки следи. Десислава Сапунджиева влезе в „Игри на волята“ като спокойния играч, който не шуми, а действа. Тя стигна до ТОП 10, адаптира се във всяко племе и оцеля там, където другите рухнаха. Но признава, че една дребна стрелба с прашка може да наклони цяла битка.

А дали е била „безлична“ или просто стратег, който не размахва пръст, но минава през огъня тихо? Отговорите ѝ са далеч по-остри, отколкото поведението ѝ на арената.

Какво се случи в последната битка срещу Траян и защо отпадна точно там?

"Не е тайна, че стрелбата ми не беше силната страна. Дори аз бих казала, че беше очевидно. Загубих, защото трасето свършваше с умение, което не владея. Но не съжалявам, това е играта", коментира Сапунджиева.

Защо не успя да обърнеш мъжката коалиция при Феномените?

"Истината е проста - единствената жена в племето, Симона Ръждавичка, искаше да играе с мъжете. А когато няма женско ядро, няма и контра-коалиция", допълва Десислава.

Как се справи с комарите на блатото? И какви белези крие кожата ти от битките в Дуранкулак?

"След Игрите кожата ми буквално крещеше за помощ. Avène ми дадоха точно това, което нямах на Арената - грижа", казва Сапунджиева с благодарност за продуктите на Avène, които получи след последната си битка в Дивия Север.

А с какво иска да бъде запомнена Сапунджиева - отговорът ѝ ще ви остави в размисли...

Може ли жена да спечели "Игри на волята 7"? Кой е най-безличният участник в предаването и защо Сапунджиева се чувстваше най-добре в племето на завоевателите? Гледайте цялото видео, за да разберете.

игри на волята сапунджиева
Последвайте ни
Хиляди пациенти може да останат без достъп до лекарства след Нова година

Хиляди пациенти може да останат без достъп до лекарства след Нова година

30 ноември: Роден е човекът, казал: „Трябва да спечелим България сега“

30 ноември: Роден е човекът, казал: „Трябва да спечелим България сега“

Заради цените: Бум на подмяната на личните документи

Заради цените: Бум на подмяната на личните документи

„Захранваме“ зимата! Традициите, които носят късмет на Андреевден

„Захранваме“ зимата! Традициите, които носят късмет на Андреевден

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

pariteni.bg
Кипър ще предложи субсидия от 9000 евро за закупуване на EV

Кипър ще предложи субсидия от 9000 евро за закупуване на EV

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 1 ден
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 1 ден
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 1 ден
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 1 ден

Виц на деня

-Кой е най-използваният уред във фитнеса? -Огледалото.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Асен Василев изпя „Кой разпореди това безобразие” в столичен клуб (ВИДЕО)

Асен Василев изпя „Кой разпореди това безобразие” в столичен клуб (ВИДЕО)

България Преди 22 минути

Видеото беше разпространено от PR-a на ПП Найо Тицин

Манол Пейков: Ако правителството падне, ще е по негова собствена вина

Манол Пейков: Ако правителството падне, ще е по негова собствена вина

България Преди 49 минути

Не вярваме на обещания, бюджетът трябва да бъде оттеглен и преосмислен, заяви депутатът от ПП-ДБ

<p>САЩ спират обработката на визи за афганистански граждани</p>

Държавният департамент на САЩ спира обработката на визи за афганистански граждани

Свят Преди 2 часа

Мярката идва след инцидента от сряда, при който афганистански гражданин бе обвинен в стрелбата срещу двама военнослужещи от Националната гвардия

Четирима убити и десет ранени при стрелба на семейно събиране в САЩ

Четирима убити и десет ранени при стрелба на семейно събиране в САЩ

Свят Преди 3 часа

Трагедията се е разиграла в зала, която споделя общ паркинг с други търговски обекти

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Свят Преди 3 часа

Това е трети подобен случай за девет дни

Старите кабели, които все още трябва да пазим

Старите кабели, които все още трябва да пазим

Технологии Преди 3 часа

Технологиите остаряват бързо, но си отиват бавно

<p>Трагедия, която промени Америка</p>

Трагедия, която промени Америка: Покушението срещу Джеймс Гарфийлд и наследството, което надживя убиеца

Любопитно Преди 3 часа

В края на 19-ти век президентът Джеймс Гарфийлд обещава прогрес и реформи, но четири месеца след встъпването си в длъжност е прострелян

Нелепите грешки при резервация на хотел: Тайни на туроператорите

Нелепите грешки при резервация на хотел: Тайни на туроператорите

Любопитно Преди 3 часа

Какви грешки най-често допускат туристите при резервация на хотел и на какво трябва да обърнете внимание

Снегът се завръща: Очаква ни студена неделя

Снегът се завръща: Очаква ни студена неделя

България Преди 3 часа

Максималните температури ще са предимно между 5° и 10°

Венецуела разкритикува изказването на Тръмп за затваряне на въздушното ѝ пространство

Венецуела разкритикува изказването на Тръмп за затваряне на въздушното ѝ пространство

Свят Преди 12 часа

"Такъв тип изявления представляват враждебен акт"

.

Франс прес: Рубио и Уиткоф ще се срещнат с украинска делегация утре във Флорида

Свят Преди 12 часа

В срещата ще участва и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър

Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от обвинените около „Исторически парк”

Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от обвинените около „Исторически парк”

България Преди 13 часа

Те са обвинени като участници в престъпна група за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари

Носител на Оскар почина на 88 години

Носител на Оскар почина на 88 години

Свят Преди 13 часа

Рок легендата Мик Джагър пръв отдаде почит в социалните медии

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Свят Преди 14 часа

Молдовското вътрешно министерство заяви, че е идентифицирало два руски дрона

Трима пациенти получиха шанс за живот след донорство

Трима пациенти получиха шанс за живот след донорство

България Преди 14 часа

Близките на 59-годишен мъж взеха благородното решение да дарят органите му

Печелете пари, а не воювайте: Истинският план на Тръмп за мир в Украйна

Печелете пари, а не воювайте: Истинският план на Тръмп за мир в Украйна

Свят Преди 14 часа

Кремъл предложи на Белия дом мир чрез бизнес

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Къде се губи ехото край Глухите камъни

sinoptik.bg
1

Декември започва с мъгли, но и с повече слънце

sinoptik.bg

Кейли Куоко празнува рожден ден: 10 любопитни факта за звездата от “The Big Bang Theory”

Edna.bg

Голям празник: Красиви имена празнуват днес!

Edna.bg

Лионел Меси подобри рекорд на Пушкаш

Gong.bg

Илиян Филипов със силни думи за бразилец

Gong.bg

Как ще бъде реставрирана Къщата с ягодите в София

Nova.bg

Валежите спират, остава студено

Nova.bg