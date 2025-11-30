Любопитно

NOVA започна работа по най-новия си филмов проект

Сериалът „Дъждът оставя следи“ е по едноименния роман на Александър Чобанов

30 ноември 2025, 11:40
Кой е най-безличният участник в

Кой е най-безличният участник в "Игри на волята"? (ВИДЕО)
Мария Илиева: Научих се да избирам себе си всеки ден

Мария Илиева: Научих се да избирам себе си всеки ден
Какви бяха първите думи на Сапнуджиева след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какви бяха първите думи на Сапнуджиева след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)
Половината от населението на света е заразено с тази бактерия

Половината от населението на света е заразено с тази бактерия
Сапунджиева от “Игри на волята”: Не успях да покажа това, на което съм способна! (ВИДЕО)

Сапунджиева от “Игри на волята”: Не успях да покажа това, на което съм способна! (ВИДЕО)
Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”

Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”
Неразказаната история на Брус Лий – пътят към славата и мистерията около смъртта му

Неразказаната история на Брус Лий – пътят към славата и мистерията около смъртта му
Едно просто изследване предсказва ужасна диагноза преди тестовете

Едно просто изследване предсказва ужасна диагноза преди тестовете

З апочнаха снимките на най-новия български сериал - криминалната драма „Дъждът оставя следи”. Поредицата от шест епизода е вдъхновена от едноименния роман на Александър Чобанов и обещава да разкаже история, която навлиза дълбоко в мрачните пластове на близкото ни минало. Амбициозният проект затвърждава ангажимента на NOVA в подкрепа на филмопроизводството в България.

В основата на сериала стои мистериозно престъпление, извършено в Рилския манастир – място, където тишината тежи като камък, а тайните се предават от поколение на поколение. Двама следователи се оказват въвлечени в разследване, което ги води към болезнени спомени, неизяснени истини и страхове, от които човек трудно се отърсва. “Няма нищо скрито, което да не бъде разкрито, нито тайно, което да не бъде известено” - библейският лайтмотив на сериала задава тон на история, в която истината понякога струва повече, отколкото героите са готови да платят.

Източник: NOVA

В главните роли на разследващите полицаи ще влязат актьорите Герасим Георгиев – Геро и Христина Джурова. В актьорския състав на криминалната драма участват още Ана Пападопулу, Марин Янев, Георги Иванов, Стефан Къшев, Йордан Биков и Васил Панов.

„Зрителите на NOVA ще видят една много любопитна история, базирана на реални събития” - разкри повече за сюжета авторът Александър Чобанов директно от снимачната площадка. „Най-много ми хареса именно това, че ще отворим врата към събития, за които не е говорено, а е важно да се знаят”, допълни Герасим Георгиев – Геро пред камерата на “Събуди се”.

Едноименният роман на Александър Чобанов се превръща в бестселър малко след излизането си през 2021 г. Авторът е работил още по успешните сериали „Дяволското гърло”, „Отдел Издирване”, „Майките” и „Под прикритие”. Екипът на „Дъждът оставя следи“ е от утвърдени професионалисти в сферата - продуцентът Александър Христов (Albion Films), сценаристите Владислав Тинчев и Лило Петров, както и един от най-награждаваните режисьорски тандеми у нас – Кристина Грозева и Петър Вълчанов, носители на десетки международни отличия. Музиката към проекта е поверена на маестро Максим Ешкенази.

Зрителите ще могат да проследят мистериите, напрежението и разкритията в “Дъждът оставя следи” скоро по NOVA.

Последвайте ни
Желязков: Ако консенусът е да работим с удължителен бюджет, това също е вариант

Желязков: Ако консенусът е да работим с удължителен бюджет, това също е вариант

30 ноември: Роден е човекът, казал: „Трябва да спечелим България сега“

30 ноември: Роден е човекът, казал: „Трябва да спечелим България сега“

Хиляди пациенти може да останат без достъп до лекарства след Нова година

Хиляди пациенти може да останат без достъп до лекарства след Нова година

„Захранваме“ зимата! Традициите, които носят късмет на Андреевден

„Захранваме“ зимата! Традициите, които носят късмет на Андреевден

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да извлечем максимума от EV-то си през зимата

Как да извлечем максимума от EV-то си през зимата

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 1 ден
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 1 ден
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 1 ден
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 1 ден

Виц на деня

-Кой е най-използваният уред във фитнеса? -Огледалото.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От понеделник: Без първа и втора категория автомобили в центъра на София

От понеделник: Без първа и втора категория автомобили в центъра на София

България Преди 52 минути

Този сезон забраната обхваща освен „малкия ринг“ и по-широк териториален обхват - т.нар. „голям ринг“

Асен Василев изпя „Кой разпореди това безобразие” в столичен клуб (ВИДЕО)

Асен Василев изпя „Кой разпореди това безобразие” в столичен клуб (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Видеото беше разпространено от PR-a на ПП Найо Тицин

Заради цените: Бум на подмяната на личните документи

Заради цените: Бум на подмяната на личните документи

България Преди 3 часа

От 1 януари таксите скачат двойно

Историческа декларация за единство подписаха Папа Лъв XIV и патриарх Вартоломей

Историческа декларация за единство подписаха Папа Лъв XIV и патриарх Вартоломей

Свят Преди 3 часа

Двамата изразиха желанието си целият християнски свят да празнува Възкресение Христово в един и същи ден

Един загинал и 11 ранени, сред които и дете, при нападение с дронове край Киев

Един загинал и 11 ранени, сред които и дете, при нападение с дронове край Киев

Свят Преди 3 часа

Спасители евакуират жителите на многоетажна сграда

<p>САЩ спират обработката на визи за афганистански граждани</p>

Държавният департамент на САЩ спира обработката на визи за афганистански граждани

Свят Преди 4 часа

Мярката идва след инцидента от сряда, при който афганистански гражданин бе обвинен в стрелбата срещу двама военнослужещи от Националната гвардия

Четирима убити и десет ранени при стрелба на семейно събиране в САЩ

Четирима убити и десет ранени при стрелба на семейно събиране в САЩ

Свят Преди 4 часа

Трагедията се е разиграла в зала, която споделя общ паркинг с други търговски обекти

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Свят Преди 5 часа

Това е трети подобен случай за девет дни

Зеленски: Идните дни може да бъдат определени стъпките за край на войната

Зеленски: Идните дни може да бъдат определени стъпките за край на войната

Свят Преди 5 часа

Украинската делегация се очаква да бъде в САЩ още днес

Старите кабели, които все още трябва да пазим

Старите кабели, които все още трябва да пазим

Технологии Преди 5 часа

Технологиите остаряват бързо, но си отиват бавно

<p>Трагедия, която промени Америка</p>

Трагедия, която промени Америка: Покушението срещу Джеймс Гарфийлд и наследството, което надживя убиеца

Любопитно Преди 5 часа

В края на 19-ти век президентът Джеймс Гарфийлд обещава прогрес и реформи, но четири месеца след встъпването си в длъжност е прострелян

Нелепите грешки при резервация на хотел: Тайни на туроператорите

Нелепите грешки при резервация на хотел: Тайни на туроператорите

Любопитно Преди 5 часа

Какви грешки най-често допускат туристите при резервация на хотел и на какво трябва да обърнете внимание

Снегът се завръща: Очаква ни студена неделя

Снегът се завръща: Очаква ни студена неделя

България Преди 5 часа

Максималните температури ще са предимно между 5° и 10°

Венецуела разкритикува изказването на Тръмп за затваряне на въздушното ѝ пространство

Венецуела разкритикува изказването на Тръмп за затваряне на въздушното ѝ пространство

Свят Преди 13 часа

"Такъв тип изявления представляват враждебен акт"

.

Франс прес: Рубио и Уиткоф ще се срещнат с украинска делегация утре във Флорида

Свят Преди 14 часа

В срещата ще участва и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър

Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от обвинените около „Исторически парк”

Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от обвинените около „Исторически парк”

България Преди 14 часа

Те са обвинени като участници в престъпна група за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари

Всичко от днес

От мрежата

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Защо наричаме 30 ноември Мечкинден

sinoptik.bg
1

Къде се губи ехото край Глухите камъни

sinoptik.bg

Мария Илиева - за силата да продължиш, когато всички очакват да паднеш

Edna.bg

Една жена срещу всички - как оцеля Сапунджиева в “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Edna.bg

Гимнастичките със синдром на Даун показаха талант на „Адриана Дунавска“

Gong.bg

Защо Неймар никога не затваря вратата на тоалетната?

Gong.bg

Желязков: Обществото няма да погледне с добро око, ако намалим разходната част на бюджета

Nova.bg

Клаус Майне ексклузивно през NOVA: Музиката на Scorpions е саундтрак на историята, в която живеем

Nova.bg