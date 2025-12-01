Свят

Отмениха бедственото положение на територията на община Симитли

То бе въведено във връзка с проливните валежи в Благоевградско

1 декември 2025, 11:38
Отмениха бедственото положение на територията на община Симитли
Източник: iStock Photos/Getty Images

О тменя се бедственото положение на територията на община Симитли, съобщиха от общинския пресцентър. Оттам посочват, че със заповед на общинския кмет Апостол Апостолов, от днес бедственото положение, въведено заради проливните дъждове и усложнената метеорологична обстановка, се отменя. Обстановката вече е нормализирана.

Бедственото положение в Сандански: Обстановката - усложнена, институциите са в готовност

Община Симитли бе една от четирите общини на територията на област Благоевград, обявили бедствено положение на 27 ноември.

В резултат на интензивните валежи бяха причинени щети във всички населени места в общината, съобщиха при обявяване на бедственото положение от общинския пресцентър.

Дъждовете предизвикаха свличане на земни маси и камъни, образуване на локви и наводнени участъци по пътища и улици, както и нарушения в инфраструктурата.

Желязков: В Благоевградско положението с проливните дъждове, разливи и наводнения е овладяно

На 28 ноември министър-председателят Росен Желязков посети района на Симитли, където провери обстановката на място и се срещна с областния управител на Благоевград Георги Динев, изпълнителния директор на „Напоителни системи" Снежина Динева и кмета на Симитли Апостол Апостолов. В събота, 29 ноември, премиерът коментира, че положението с проливните дъждове, разливи и наводнения в Благоевградско е овладяно.

Източник: Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова    
симитли бедствено положение отмяна дъждове свлачища
