Вайола Дейвис вече е част от клуба на носителите на ЕГОТ- "Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони"

П рибавяйки още един приз към дългия си списък с отличия, актрисата Вайола Дейвис се присъедини към елитния клуб на носителите на ЕГОТ - водещите награди за телевизия, музика, кино и театър "Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони", съобщават световните осведомителни агенции.

Дейвис отбеляза постижението, след като на церемонията за 65-ите награди "Грами" получи приза за най-добра аудиокнига за мемоарите си "Finding Me".

