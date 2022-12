Дженифър Лорънс: Притискаха ме да отслабна за "Игрите на глада"

П рез последното десетилетие Дженифър Лорънс и Вайола Дейвис промениха лицето на филмите, всяка по свой начин. Сега обаче, когато се събират, за да говорят за своята професия, те осъзнават колко много общи неща имат помежду си.

От истории за върховете и паденията на майчинството до приемането в индустрия, която вярва, че мъжете актьори са по-ценни в боксофиса, Дейвис и Лорънс са пионери, които са на върха в своята област.

Тази година и двете актриси се завръщат към снимането на филми и разказват във „Variety“ за новите проекти, които им предстоят.

За „The Woman King“ Дейвис сподели, че „прави тренировки с тежести по пет часа на ден, шест дни в седмицата, в продължение на три месеца на 56 години“, за да изиграе Наниска, лидер на група войници от 1823 г. в Западна Африка.

За Дженифър Лорънс пък „Causeway“, в който тя играе Линси, военна, която се прибира в Ню Орлиънс след травматично мозъчно нараняване, представлява завръщане към нейните инди корени. Лорънс сподели за създаването на филма, отчасти преди пандемията и подновяването на снимките в разгара ѝ, докато очакваше сина си Сай, който се роди през февруари.

"Две години по-късно, докато бях бременна, се върнахме, за да довършим снимките за филма. Беше най-страшното нещо в целия свят да си помисля да създам семейство", спомня си 32-годишната актриса. „Бях толкова уплашена от това което ми предстои!“

Признавайки, че се чувства "ужасно" и "виновна" за "всеки ден, в който е майка", Лорънс каза също, че често пренебрегва инстинктите си и се чувства несигурна в родителството: „Играя си с него и си казвам: „Това ли искам да прави? Трябва ли да сме навън? Ами ако му е студено? Ами ако ще се разболее? Трябва ли да сме вътре ? Това достатъчно ли е? Това развива ли мозъка му достатъчно?".

На свой ред Вайола Дейвис си спомни, когато случайно заключила дъщеря си Дженезис в колата, когато е била по-малка. Тя споделя: „Дженифър, заключих детето си в колата и навън беше страшно горещо. Излязох от колата, затворих вратата и осъзнах, че нямам ключове. Хвърлих се на земята и започнах да крещя „Моето бебе! Господи!“. Човек би си помислил, че участвам в гръцка трагедия.“

Дейвис каза, че се е обърнала към двама мъже за помощ, несъзнавайки, че държи телефона си през цялото време в ръце.

„Хванах ги за вратовете и им казах: „Бебето ми е в колата! И тогава какво държа в ръката си? Телефона ми. Двамата мъже, чиито вратове хванах, казаха: „Госпожо, просто трябва да се обадите на 911.“ И аз казах: „О, добре“, спомня си тя.

След това Лорънс разкри, че самата тя и имала случка, свързана с кола, в която се е уплашила страшно много, тя каза: „Карах колата спокойно, докато не разбрах, че бебето не е закопчано в столчето за кола. Той просто се люлееше наоколо, просто летеше. Добре е да знаем, че почти убихме децата си“, казва актрисата от "Игрите на глада".

