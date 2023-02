Вайола Дейвис спечели "Грами", но не беше номинирана за "Оскар"

"Станах част от ЕГОТ"”, обяви развълнувана холивудската звезда Вайола Дейвис по време на церемонията за връчването на наградите "Грами", след като се сдоби с "грамофонче" за най-добра аудиокнига. Тя е отличена за мемоарите си "Finding Me".

Актрисата е едва третата чернокожа жена, която влиза в престижния клуб на лауреатите на ЕГОТ - водещите отличия за телевизия, музика, кино и театър съответно "Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони". В него са общо 18 души, сред които Одри Хепбърн, Андрю Лойд Уебър, Дженифър Хъдсън, Джон Леджънд, Рита Морено, Упи Голдбърг.

На церемонията в Лос Анджелис Вайола Дейвис (57 г. ) се сдоби в отличие, което досега липсваше в богатата й колекция, но въпреки това наградният сезон остави у почитателите й горчив вкус, тъй като актрисата остана извън номинациите за тазгодишните награди "Оскар". Тя беше смятаната за почти сигурна претендентка за приза в категорията за главна женска роля на американската Академия за кинематографично изкуство и наука заради представянето си във филма "Жената воин".

Дейвис получи доста ласкави отзиви от критиката за участието си в продукцията, разказваща историята на състояща се само от жени армия, която защитава африканското кралство Дахомей в началото на 19-и век. Тя е сред номинираните за отличията на Гилдията на актьорите и "Изборът на критиците", които традиционно са смятани за важен индикатор за евентуалните претенденти за "Оскар". Актрисата е и сред претендентките за награда БАФТА на Британската академия за кино и телевизия в категорията за най-добра актриса. За изненада на експерти, анализатори и киномани името на холивудската звезда не се появи сред тези на номинираните за най-добра актриса в главна роля, обявени на 24 януари. Освен Вайола Дейвис под чертата в списъка за най-авторитетните киноотличия остана и Даниел Дедуайлър, също смятана за фаворитка заради ролята си в "Тил: Неразказаната история".

Viola Davis becomes the third Black woman in HISTORY to achieve EGOT status, joining Whoopi Goldberg and Jennifer Hudson. pic.twitter.com/qYkFwhcaiL

Оказа се, че в категорията са номинирани само белокожи актриси, което предизвика сериозни дебати и критики. Проблемът с липсата на повече чернокожи актриси в Холивуд също често е обект на дискусии, като Вайола Дейвис нееднократно призовава да се сложи край на расизма и в голямото кино. Тя е ангажирана и с множество обществено значими каузи, свързани със защита на човешките права, равнопоставеност на половете, както и на цветнокожите представителки на нежния пол.

Вайола Дейвис успешно катери стълбичката на успеха в Холивуд от началото на 90-те години, когато започва кариерата й. Изявява се на театралната сцена, в телевизионни продукции и в киното. Актрисата е носителка на две награди "Тони", като последната взе през 2010 г. за изпълнението в постановката "Прегради". Пет години по-късно е отличена и с "Еми" за ролята си в телевизионния сериал "Как да ни се размине убийство". Наградата "Оскар" е присъдена на Вайола Дейвис през 2017 г. за филмовата версия на "Прегради".

В кариерата си тя четири пъти е сред претендентките за отличията на Академията за кинематографично изкуство и наука, което я прави най-номинираната чернокожа актриса. Номинациите й за "Оскар" са две за главна и две за поддържаща роля, като най-скоро се съревноваваше за отличието през 2021 г. за изпълнението в "Ма Рейни: Майката на блуса". Дейвис е и първата чернокожа актриса, получила повече от една номинация за главна роля.

Viola Davis is the 18th EGOT winner. She won her Emmy for 'How to Get Away with Murder,' her Grammy for "Finding Me," her Oscar and her Tony for 'Fences.' pic.twitter.com/ACddag3xzV