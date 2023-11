В първата седмица: Мемоарите на Бритни Спиърс продадоха над милион копия

Д ългоочакваните мемоари на Бритни Спиърс, озаглавени "The Woman in Me" ("Жената в мен“), описват подробно борбата ѝ за свобода и бурните връзки с мъжете в живота ѝ. Изданието продаде 1,1 милиона копия през първата седмица в печатни издания, предварителни продажби, електронни книги и аудиокниги в САЩ, съобщи Variety.

“The Woman in Me" излезе на 24 октомври и е официално на пазара от малко повече от седмица. Според издателя на книгата, Gallery Books, Спиърс е цитирана да казва: "Излях сърцето и душата си в мемоарите си и съм благодарна на своите фенове и читатели по целия свят за тяхната непоклатима подкрепа".

