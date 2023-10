„Бях полудяла от мъка“: Бритни Спиърс сподели какво я е довело до срив през 2007 г.

Б ритни Спиърс хвърля светлина върху публичния срив, който претърпя през 2007 г.

В дългоочакваните предстоящи мемоари на поп суперзвездата „Жената в мен“ тя си спомня как удря колата на фотограф с чадър, след като си обръсна главата през онази година, и обяснява, че мъката и битката ѝ за попечителство са ѝ тежали по онова време.

Изпълнителката на „Toxic“ пише в книгата, че е „полудяла от мъка“, след като леля ѝ Сандра Бриджис Ковингтън починала от рак на яйчниците през януари 2007 г. Същата година Спиърс преминава през съдебен спор с бившия си съпруг Кевин Федерлайн над попечителството над децата им, синовете Шон Престън и Джейдън Джеймс, сега съответно на 18 и 17 години.

Трудните преживявания в крайна сметка доведоха до инциденти като бръснене на главата и нападение върху колата на папарак.

„С обръсната ми глава всички се страхуваха от мен, дори майка ми“, пише Спиърс в „Жената в мен“.

„Склонна съм да призная, че в агоните на тежка следродилна депресия, изоставяне от съпруга ми, изтезанията от раздялата с двете ми деца, смъртта на обожаваната ми леля Сандра и постоянния натиск от папараци, бях започнала да мисля по някакъв начин като дете", добавя Спиърс в мемоарите.

През 2008 г. носителката на "Грами" беше поставена под настойничество, постановено от съда, което даде на бащата Джейми Спиърс и адвокат контрол върху нейните финансови и лични дела.

В книгата тя пише, че онези, които отговарят за живота ѝ, ѝ забранявали да има бръсната глава и я инструктирали да се съсредоточи върху фитнеса, да си „ляга рано“ и да приема различни лекарства.

Спиърс моли съдия в открито съдебно заседание да прекрати правното споразумение през септември 2021 г. и Джейми беше отстранен като неин настойник. Два месеца по-късно наставничеството ѝ бе прекратено.

Оттогава тя се стреми да поеме контрола върху собствения си живот.

„През последните 15 години или дори в началото на кариерата си се отпуснах, докато хората говореха за мен и разказваха моята история вместо мен“, казва Спиърс в скорошно интервю.

„След като излязох от настойничеството си, най-накрая бях свободна да разкажа историята си без последствия от хората, които отговарят за живота ми.“

Мемоарите на Бритни Спиърс „Жената в мен“, ще бъдат пуснати в продажба на 24 октомври.