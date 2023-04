В дръзко яркочервено: Бременната Риана показа наедрялото си коремче

Б ременната Риана подчерта наедрялото си коремче в яркочервено облекло, докато излизаше от ресторант с нейния кавалер A$AP Роки в Ню Йорк.

Pregnant Rihanna shows off her blossoming baby bump in a bold red ensemble as she steps out with A$AP Rocky https://t.co/F0JUDyA2T5 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 24, 2023

Певицата, която вече е майка на син на 11 месеца, продължава да разширява модните си границите по време на бременността си. Тя подчерта променящата ѝ се форма в тясна червена рокля, която беше съчетана с подходящ панталон. Риана допълни облеклото си с червена чанта на Gucci и ефектна сребърна огърлица.

Междувременно A$AP беше в черно яке и светло сини дънки, докато прекарваше времето си със зашеметяващата си приятелка.

So y’all ready to admit Rihanna’s 2023 pregnant looks > 2022 pregnant looks ? pic.twitter.com/ZZRoEyq5KR — ᴹᴵᴹᴵ'ˢ ☈ᴱᴵᴳᴺ ᵂᴼᴺᵀ ᴸᴱ☥ ᵁᴾ (@TheMimiReign) April 24, 2023

Тяхното появяване идва, след като Риана направи огромен намек за пола на нероденото си второ бебе, докато пазаруваше наскоро дрехи в Ел Ей. Тя беше видяна да разглежда пастелно розов плетен гащеризон, което показва, че скоро ще посрещне момиченце.

Риана и A$AP Роки започнаха да се срещат през 2020 г. и посрещнаха сина си през май миналата година. Тя обяви втората си бременност през февруари, по време на шоуто на полувремето на Super Bowl.

Here is Rihanna’s full Superbowl performance while being pregnant in Hd pic.twitter.com/x0QkNb5NEe https://t.co/OzwJtzoKvy — 🌙 (@navybih) April 19, 2023

Риана не се свени да говори за това, което обича да хапва, докато е бременна. В скорошно интервю за британския Vogue тя каза на изданието, че мандарините със сол са били нейният избор по време на първата ѝ бременност - което се оказва традиция в родния ѝ Барбадос. Тя също не може да устои на шоколада, въпреки че обикновено „мрази“ десертите.

Тогава тя разкри, че майчинството е променило коренно живота ѝ. „Това е всичко. Човек наистина не си спомня предишния си живот, това е най-лудото нещо“, каза Риана.

Докато се подготвят да посрещнат най-новото попълнение в семейството си, наскоро стана ясно, че Риана е закупила пентхаус на 40-ия етаж в същата сграда, където вече притежава дом с три спални.

Тя купи апартамента, който преди това беше собственост на Матю Пери, който „е повече от два пъти по-голям от предишния ѝ“, според Architectural Digest. Въпреки високата му цена от 28 милиона долара, тя успя да го договори за 21 милиона долара. Според LA Times това е „най-скъпата продажба на апартамент в Южна Калифорния от 2015 г. насам“.

Pregnant Rihanna shows off her blossoming baby bump https://t.co/dyk4lzIXme pic.twitter.com/zjkCESl7wz — RCFC Fan 2021 (@2021Rcfc) April 24, 2023

Голямата цена няма да повлияе много на банковата сметка на Риана, като се има предвид, че тя е сред най-богатите жени в света, благодарение на марките си за бельо и красота. Тя е поставена под номер 2002, с приблизителна нетна стойност от 1,4 милиарда долара, в списъка на Forbes на милиардерите.

Риана официално стана милиардер през 2021 г. - което я направи най-богатата жена музикант в света.

Твърдеше се, че по-голямата част от парите на попзвездата идват не от певческата ѝ кариера, а от нейния 50-процентов дял в известната ѝ козметична линия Fenty Beauty - съвместно предприятие с френския конгломерат за луксозни стоки LVMH - който сега струва общо 2,8 милиарда долара .