Феновете ликуват: Риана ще пее на наградите "Оскар"

Р иана ще пее на церемонията по връчването на наградите "Оскар", съобщиха световните агенции. Награждаването е през следващия месец. Информацията за участието на Риана беше обявено от организаторите.

Rihanna set to perform "Lift Me Up" at the #Oscars one month after her soaring Super Bowl halftime show. pic.twitter.com/6O4md8CoQ4

На церемонията поп звездата от Барбадос ще изпълни парчето си "Lift me Up", което е в надпреварата за най-добра оригинална песен от филм.

"Lift me Up" е част от саундтрака на филма "Черната пантера: Уаканда завинаги".

"Hold My Hand" на Лейди Гага от "Топ Гън: Меверик" и "Naatu Naatu" от филма "РРР" също са в надпреварата за най-добра оригинална песен.

. @rihanna will take the stage at the 95th Academy Awards to perform her Oscar-nominated original song "Lift Me Up" from 'Black Panther: Wakanda Forever.' #Oscars95 https://t.co/FbrUO0PKeL

Представянето на Риана в полувремето на "Супербоул" по-рано през този месец беше първото след петгодишна пауза.

35-годишната певица беше заета с марките си грим, бельо и модна линия, които й донесоха милиарди.

Първото дете на Риана се роди през май 2022 г.

Rihanna recalls the moment she caught a paparazzi taking photos of her baby during the Vogue photoshoot.



“We’ve been protecting him thus far & you don’t have any consent to be posting photos or selling photos of my child, a minor. Get the hell out of here with that.” pic.twitter.com/oZivAI84uJ