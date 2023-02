Шоуто на Риана на "Супербоул" предизвика фурор

Ш оуто на Риана по време на финала на първенството на американската Национална футболна лига (НФЛ) събра 118,7 милиона телевизионни зрители, предаде Асошиейтед прес.

Риана изненада всички на "Супербоул": Разкри, че отново е бременна (СНИМКИ)

Миниконцертът на родената в Барбадос звезда беше излъчен в неделя по телевизия "Фокс", която отчете и данните за зрителския интерес. Те са събрани от компаниите "Нилсен" и "Адоуб аналитикс", като са включени потребителите на "Фокс", "Фокс депотрес", стримийнг услугите на телевизията и сайтовете на НФЛ.

Изпълнението на Риана е второто най-гледано в историята на полувремената на "Супербоул"след шоуто на Кейти Пери през 2015 г. То е наблюдавано от 121 милиона зрители.

„Супербоул“ - знак за истинското музикално завръщане на Риана?

В рамките на 13-минутното шоу с най-големите си хитове, Риана показа, че е бременна с второто си дете. Това беше първата ѝ изява на живо от седем години насам и се очакваше от почитателите ѝ с огромно вълнение.

Per @FOXSportsPR, Super Bowl LVII drew an average audience of 113 million across television and digital



The Rihanna halftime show 118.7 million average viewers pic.twitter.com/cXNG3lPksQ