Риана е "обсебена" от своя син

Р иана е "обсебена" от момченцето си, неин син от ASAP Rocky, разкри вътрешен източник. Той казва пред списание „People“: "На Риана ѝ харесва да бъде майка. Тя е обсебена от момченцето си." Изданието споделя, че ASAP Rocky също е " страхотен баща".

Rihanna 'Loves Being a Mom' and Is 'Obsessed' with Baby Boy, A$AP Rocky Is 'Great Dad': Source - People https://t.co/38YNQpew6g