"Преродена богиня на смъртта Коатликуе": Историята на Магдалена Солис

П рез един топъл майски ден през 1963 г. 14-годишният Себастиан Гереро се разхожда в околностите на малкото селце Йербабуена в Южен Тамалупас, Мексико. Там, в подножието на източните планини Сиера Мадре има много пещери, за които се носят легенди за изгубено злато и скрити съкровища в тях.

Мигащи светлини и странни звуци привличат момчето към една от пещерите. Любопитството му надделява и Себастиан решава да надникне през един от процепите. Пред шокирания му поглед се разкрива гледка на множество голи хора, които танцували около церемониален потир, отпивайки тъмночервената течност, която съдържа.

Magdalena Solís worked as a prostitute in Mexico before convincing people she was an Aztec goddess.



Find out how a simple confidence trick turned into a cult taking part in orgies with hallucinogens and ritual blood drinking. https://t.co/koQdutXGbv