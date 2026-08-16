Свят

Напрежение в небето над Румъния: Изтребител свали дрон край Галац

Това е четвъртият безпилотен летателен апарат, свален над страната от началото на годината

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 август 2026, 07:42
самолет изтребител
Източник: БТА/AP

И спански изтребител F-18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, свали тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния, съобщи румънското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Това е четвъртият безпилотен летателен апарат, свален над страната от началото на годината.

Румънските радари са засекли дрона да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова, на около 24 километра северно от югоизточния румънски град Галац. Министерството на отбраната не уточни произхода на безпилотния летателен апарат.

Испанският F-18 е „установил радарен контакт с целта и е получил разрешение да я атакува“, се посочва в съобщението на ведомството. „Дронът беше свален безопасно в 05:01 ч.“, допълни министерството. По предварителни данни отломките са паднали в необитаем район между две села.

Румъния, която е член на НАТО, има 614-километрова сухопътна граница с Украйна. След началото на руската инвазия през февруари 2022 г. румънското въздушно пространство многократно е било нарушавано от руски дронове. В Черно море са откривани и плаващи мини в близост до важни търговски и енергийни маршрути.

През юли румънски пилоти с изтребители F-16 свалиха три руски дрона, навлезли във въздушното пространство на страната. Това бяха първите случаи, при които Румъния унищожи такива апарати след десетки нарушения през повече от четирите години война в съседна Украйна.

По-рано тази година руски дрон се разби в жилищна сграда в Галац по време на нощна атака срещу Украйна. При инцидента бяха ранени двама души.

Какво представляват дроновете

Дрон, широко известен също и като безпилотен летателен апарат (БЛА), е летателна машина, която функционира без човешки пилот на борда. Управлението се осъществява дистанционно от оператор на земята или напълно автономно чрез бордови компютри, следващи предварително програмиран полетен план. Първоначално терминът се свързва предимно с военни апарати, но днес обхваща изключително широк спектър от устройства – от малки потребителски квадрокоптери за развлечение до големи и сложни системи за промишлени и научни цели.

Историята на дроновете датира от началото на XX в., когато са направени първите опити за създаване на безпилотни апарати за военни цели, като например въздушни мишени или управляеми торпеда. Значителен технологичен напредък е постигнат по време на Студената война с разработката на апарати за разузнаване и наблюдение, способни да летят над вражеска територия. Истинската революция в областта обаче настъпва през XXI в., благодарение на миниатюризацията на електрониката, развитието на GPS технологиите, подобренията в капацитета на батериите и намаляването на производствените разходи. Тези фактори правят технологията достъпна и за масовия пазар.

Съвременните дронове са оборудвани с разнообразни сензори, включително жироскопи и акселерометри за стабилизация, барометри за поддържане на височина и GPS приемници за прецизна навигация. Най-разпространени са мултироторните дронове (квадрокоптери, хексакоптери), ценени заради способността им да излитат и кацат вертикално и да се задържат стабилно на едно място. Друг основен тип са дроновете с неподвижно крило, които наподобяват самолети и предлагат по-голяма продължителност и обхват на полета.

Значението и приложенията на дроновете се разрастват непрекъснато. Освен във военното дело за разузнаване и бойни мисии, те намират широко приложение в гражданския сектор. Използват се за въздушна фотография и кинематография, картографиране и геодезия, инспекция на труднодостъпна инфраструктура като електропроводи, мостове и вятърни турбини. В прецизното земеделие помагат за наблюдение на състоянието на посевите и оптимизиране на ресурсите. При бедствия и аварии те са незаменими за издирване и спасяване, оценка на щети и доставка на спешни помощи. Бързото им разпространение налага въвеждането на регулации за гарантиране на безопасността на въздушното пространство и защита на неприкосновеността на личния живот.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Бойчо Попов    
Румъния НАТО Дрон Испански изтребител F-18 Въздушно пространство Въздушно патрулиране Война в Украйна Галац Министерство на отбраната
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