Воден смерч се изви над Черно море

В оден смерч се изви над Черно море край турския град Тиреболу, окръг Гиресун. Внушителната фуния се появила недалеч от брега и била заснета от местни жители. По данни на турската Anadolu Ajansı явлението продължило кратко и се разсеяло над морето, без да достигне сушата и без да причини щети. Смерчът се образувал на фона на силни валежи и тежка метеорологична обстановка в района, довела до свлачища, преливания и затваряне на пътища, съобщи NOVA.

Необичайното природно явление е наблюдавано на 13 август. Кадри, направени с мобилни телефони, показват ясно оформената фуния над водата край бреговете на Тиреболу. След кратко време тя изгубила силата си и изчезнала, без да има информация за пострадали или нанесени материални щети.

Giresun'un Tirebolu açıklarında deniz üzerinde aniden ortaya çıkan hortum, kameralara böyle yansıdı: pic.twitter.com/KfPso3nXqc — ZAM Haber (@ZamHaberAjans) August 13, 2026

По същото време проливни дъждове създадоха сериозни проблеми в различни части на окръг Гиресун. Заради паднали камъни и клони беше нарушено движението по пътя между Тиреболу и Доанкент. От съображения за сигурност трасето беше временно затворено и в двете посоки, а екипи започнаха разчистване.

Последиците от пороите не се ограничиха само до основния път. В някои населени места в района са регистрирани свлачища по селски и квартални пътища, както и преливания на водостоци. Екипи продължиха работа за отстраняване на щетите и възстановяване на достъпа до засегнатите места.

Лошото време в Гиресун продължава и властите предупреждават за опасни валежи. На 15 август турските власти издадоха предупреждение за силни дъждове за 11 окръга, сред които е и Гиресун.