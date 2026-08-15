Летището в Катания възобновява полетите след понижаване на нивото на тревога за Етна

Л етището в Катания, Сицилия, възобнови полетите, съобщиха от там днес, след като властите понижиха нивото на авиационна тревога, свързано с неотдавнашната вулканична активност на Етна, от червено на оранжево.

Пепелта от изригванията на Етна принуди сицилианското летище да отмени или пренасочи стотици полети през изминалата седмица. Летището, което е петият по натовареност транспортен център в Италия по брой пътници, съобщи в петък, че преустановява всички полети до 13:00 часа по Гринуич днес.

В актуализирана информация, публикувана на уебсайта му, обаче се посочва, че след понижаването на нивото на вулканична тревога летището е възобновило излитащите и пристигащите полети от 12:00 часа по Гринуич.

Все още не е ясно колко бързо ще може да се възстанови пълната летателна дейност на летището и до каква степен полетите ще бъдат възобновени в начален етап. Операторът обяви само отварянето на два сектора на летището, а на уебсайта му продължават да се показват многобройни полети като отменени или пренасочени дори за периода след 14:00 ч.

Според най-новия доклад за вулканичната активност на Етна, изготвен от Националния институт по геофизика и вулканология (INGV), продължава изхвърлянето на пепел в малки количества, ограничено до района на върха.

Откакто изригването започна преди повече от седмица, стотици полети бяха отменени, забавени или пренасочени.

Според оператора на летището около 36 процента от полетите, планирани за Катания, са били отменени в периода от 6 до 12 август. Въздействието върху летищната инфраструктура се определя като най-тежкото за последните 20 години.