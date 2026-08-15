Авария спря работата на ТЕЦ „Бобов дол“

Е Ц "Бобов дол" спря работа поради авария тази нощ - централата е била изключена към 1 ч., каза изпълнителният директор инж.Чавдар Стойнев.

До отстраняването на проблема - пробив в нагревните повърхности, централата няма да работи - вероятно до понеделник, добави той.

Последните месеци централата изпитва технически и технологични трудности, а единият от блоковете е в ремонт, който трябва да прикбючи септември.

Същевременно прокуратурата в Кюстендил разпореди проверка по жабла на ръководството на дружеството срещу денонощното онлайн излъчване на района на централата от камера, монтирана на близката планина Колош. В жалбата се твърди, че ТЕЦ-ът е обект от националната сигурност и такова излъчване и противозаконно.