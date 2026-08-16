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Русия удари Киев с ракети, Украйна отговори с дронове край Москва

Нападението идва в момент, когато Русия засили ударите си с балистични ракети спрямо Киев и други населени места. Украинските въоръжени сили срещат сериозни затруднения с осигуряването на достатъчно боеприпаси за противоракетната си отбрана

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 август 2026, 07:25
Киев пожар пламъци ракети Русия война Украйна
Пожар в украинската столица Киев след ракетната атака на Русия   
Източник: БТА/AP

Р уските сили извършиха ракетна атака срещу Киев рано тази сутрин, при която е ранен един човек и са предизвикани няколко пожара на територията на града, предаде БТА.

Кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи в социалната мрежа „Телеграм“, че падащи отломки от ракети са запалили автомобили и нежилищни площи в северните покрайнини на града. Още един пожар е избухнал в район, разположен южно от градския център.

Свидетели на Ройтерс потвърждават, че в града са се чули експлозии, а в неофициални канали в „Телеграм“ бяха разпространени кадри, за които се твърди, че показват горящи пазарни сергии в покрайнините. Въздушната тревога в столицата е била задействана на два пъти след 2:00 ч. местно време, като всяко от предупрежденията е продължило около половин час.

Нападението идва в момент, когато Русия засили ударите си с балистични ракети спрямо Киев и други населени места. Украинските въоръжени сили срещат сериозни затруднения с осигуряването на достатъчно боеприпаси за противоракетната си отбрана.

Най-ефективното средство срещу балистичните ракети, чието прехващане е изключително трудно заради високата им скорост, са американските системи „Пейтриът“. Макар украинската армия да разполага с няколко такива комплекса, недостигът на зенитни ракети прехващачи ограничава възможностите за пълноценната им употреба.

В същото време украински безпилотни апарати са атакували цели в района на Москва през изминалата нощ. Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи в „Телеграм“, че сили на противовъздушната отбрана са неутрализирали над 50 дрона.

На местата, където са паднали отломките от свалените апарати, работят спасителни екипи. Първоначалните данни на руските власти не съобщават за пострадали хора или щети по инфраструктурата.

Подадената информация за нанесените удари и щети и от двете страни към момента не може да бъде независимо потвърдена. Украйна продължава да се защитава с военна и финансова подкрепа от западните си партньори, като при атаките си срещу обекти на руска територия използва предимно дронове.

Редактор: Надежда Неменски
Източник:  БТА/Бойчо Попов    
Война в Украйна Ракетна атака Киев Русия Противовъздушна отбрана Балистични ракети Системи Пейтриът Дронове Москва Недостиг на боеприпаси
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